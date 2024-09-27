İnşaat işçisinin öldüğü vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı: 2 tutuklama
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde üzerine vinç düşen işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Narlıtepe Mahallesi 10109'uncu Sokak'ta bir inşaatın çalışma sahasında kimliği öğrenilemeyen operatörün kullandığı vinç, 20 yaşındaki inşaat işçisi Furkan Bozkurt'un üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
2 TUTUKLAMA
Polis ekipleri, vinç operatörü ve 2 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler M.T. ile K.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Genç işçinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde vincin ağır yük taşıdığı ve daha fazla dayanamayarak Furkan Bozkurt'un üzerine devrildiği anlar yer aldı.