İnşaat Maliyet Endeksi, Aralık 2018



İnşaat maliyet endeksi aylık %1,85 düştü



İnşaat maliyet endeksi (İME),2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,85 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,65 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,81 düştü, işçilik endeksi %0,62 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %29,21, işçilik endeksi %17,45 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, Aralık 2018

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık %1,42 düştüBina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,42 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %26,26 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,19 düştü, işçilik endeksi %0,52 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %30,21, işçilik endeksi %17,43 arttı.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık %3,28 düştüBina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %3,28 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,67 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,74 düştü, işçilik endeksi %0,98 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %26,09, işçilik endeksi %17,48 arttı.