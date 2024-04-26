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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi mart ayında 71,27 puana yükseldi - Emlak Haberleri

        İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi mart ayında 71,27 puana yükseldi

        Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Mart 2024 sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks, şubat ayında bir önceki aya göre 0,06 puan artış kaydetti ve 71,27 puan seviyesine yükseldi. Faaliyet Endeksi mart ayında, bir önceki aya göre 1,5 puan arttı ve 147,1 puan oldu. Güven Endeksi ise mart ayında bir önceki aya göre 0,33 puanlık düşüşle 32,29 puan seviyesine gerileyerek zayıf ve kırılgan kalmaya devam etti. Beklenti Endeksi de mart ayında bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak 57,1 puana indi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 12:57 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:57
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        İnşaat malzemesi üretiminde artış
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        İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin Mart 2024 sonuçları açıklandı. 2024 yılına sınırlı düşüş ile giren Bileşik Endeks, mart ayında ise sınırlı ölçüde yükseldi. Rapora göre, geleneksel olarak kış aylarında ortaya çıkan yavaşlama etkisinin azalması ve yerel seçim öncesi hareketliliğin etkisiyle Bileşik Endeksi oluşturan alt unsurlardan faaliyetlerde artış yaşandı. Güven ve beklentiler ise mart ayında zayıflamaya devam etti.

        İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ MART AYINDA 0,06 PUAN ARTTI

        Türkiye İMSAD raporuna göre; İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi mart ayında bir önceki aya göre 0,06 puan artış kaydetti ve 71,27 puan seviyesine yükseldi. Bileşik Endeks, geçen yılın mart ayının ise 0,91 puan üzerinde gerçekleşti. Raporda yerel seçimlere kadar Bileşik Endeks’in temkinli bir eğilim içinde ve genel olarak durağan kaldığına dikkat çekildi. Yerel seçimler sonrasındaki ekonomi yönetimi ve politikalarındaki gelişmelerin endekse yön vereceğinin altı çizildi.

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        FAALİYET ENDEKSİ MART AYINDA ÖNEMLİ ARTIŞ GÖSTERDİ

        Rapora göre, Faaliyet Endeksi mart ayında bir önceki aya göre önemli artış gösterdi. Faaliyet Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 1,5 puan yükseldi ve 147,1 puan seviyesine çıktı. Bu kapsamda Faaliyet Endeksi, mart ayında 2024 yılı içindeki en yüksek seviyesine ulaştı. Mevsimsellik ise mart ayında Faaliyet Endeksi’ni sınırladı.

        Yurt içi satışlar, mart ayında bir önceki aya göre önemli artış kaydetti. Yerel seçimler öncesi tedarikte artış olduğu görüldü. İhracat da mart ayında yeniden artış gösterdi. Pazarlardaki yavaşlamaya rağmen yükselen ihracatı, TL’deki hareketlilik sınırladı. Diğer yandan üretim de mart ayında yüksek artış gösterdi. Cirolarda da önemli ölçüde yükseliş görüldü. Yurt dışı satış fiyatları da mart ayında artışını sürdürdü.

        Rapor kapsamında; inşaat malzemesi sanayisinde faaliyetleri, içeride yerel seçimler öncesi gelişmeler, ekonomi politikaları ve mevsimsellik, dışarıda ise yavaşlamanın belirlemeye devam ettiğine dikkat çekildi.

        GÜVEN ENDEKSİ ZAYIF VE KIRILGAN KALMAYA DEVAM ETTİ

        Ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD raporuna göre; Güven Endeksi, mart ayında sınırlı ölçüde gerileme gösterdi. Yerel seçimler sonrası ekonomi politikalarına ve gelişmelerine ilişkin belirsizlikler, mart ayında güven kaybına neden oldu. Beklentiler üzerindeki enflasyon ve dövize artan talep de genel güveni olumsuz etkiledi.

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        Bu kapsamda zayıf ve kırılgan kalan Güven Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 0,33 puan azaldı ve 32,29 puan oldu.

        Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinin mart ayında sınırlı ölçüde azaldığına dikkat çekilen rapora göre, inşaat sektöründe ve inşaat malzemesi sanayisinde güven sınırlı düşüş gösterdi. Yurt içi pazarlarda da güven, mart ayında çok sınırlı ölçüde azaldı. İhracat pazarlarına olan güven ise mart ayında yeniden gerileme kaydetti.

        Raporda inşaat malzemesi sanayisinde Güven Endeksi’ni etkileyen birçok unsurun bulunduğuna dikkat çekildi. Yerel seçimler öncesinde ekonomi politikalarının sürdürülebilirliği konusunda güven endişesi sürdü.

        BEKLENTİ ENDEKSİ MART AYINI 57,1 PUANLA BİTİRDİ

        Türkiye İMSAD raporuna göre, yıla artışla başlayan Beklenti Endeksi, mart ayında sınırlı ölçüde gerileme gösterdi. Yerel seçimler sonrasına ilişkin farklı senaryoların oluşmasının beklentileri olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. Bu kapsamda Beklenti Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak 57,1 puana indi.

        Rapora göre, mart ayında dövize yönelik önemli bir talep oluştu. Enflasyon ise beklentilerin üzerinde arttı. Ekonomiye ilişkin beklentiler zayıf kaldı. Alınan yurt içi ve yurt dışı siparişlerde de zayıflama yaşandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerinde düşüş gerçekleşirken, önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişlerinde de mart ayında yeniden düşüş yaşandı.

        Önümüzdeki üç ayın üretim ve istihdam beklentileri, mart ayında bir önceki aya göre artış gösterdi. Yatırım beklentilerinde ise düşüş yaşandı. Küresel jeopolitik risklerin farklı etkilere neden olabileceğine dikkat çekilen raporda, yerel seçimler sonrasında öncelikle ekonomi politikalarındaki kararlılığın beklentilerde iyileşme sağlayabileceğine vurgu yapıldı.

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