Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, AA muhabirine, yılın ilk yarısında çelik üretiminde artış yaşandığını, ikinci yarının başından itibaren ise üretimde duraklama gözlendiğini söyledi.

Eylül ayında üretimin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azaldığını ifade eden Yayan, bu gelişmenin etkisiyle yılın 9 ayındaki üretimin yıllık bazda yüzde 0,9 artışla sınırlı kaldığını dile getirdi.

Yayan, nihai mamul tüketimi açısından bakıldığında ise eylülde yıllık bazda yüzde 37,5 gerileme görüldüğüne dikkate çekerek, "Tüketimdeki düşüş ağırlıklı olarak inşaat sektörüne yönelik üretilen uzun ürünlerin tüketimindeki düşüşten kaynaklanıyor. Geçen yılın eylül ayında uzun ürün tüketimi 1 milyon 713 bin tondu. Bu yılın aynı ayında ise 790 bin ton yani 923 bin tonluk gerileme var." dedi.

İnşaat sektöründe yaşanan duraklamanın bu sektöre yönelik çelik üretimini de etkilediğini vurgulayan Yayan, şöyle devam etti:

"Devlet, altyapı yatırımlarını önemli ölçüde durdurdu. Müteahhitler, yeni bina inşa etmek yerine mevcut stoklarını satmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla inşaat sektöründe hareketliliği sağlayabilmek için kredi politikalarının gözden geçirilmesine ve geleceğe yönelik uzun vadeli birtakım işlemler yapılmasına ihtiyaç var."

Tüketimin yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 azalarak 25,3 milyon tona düştüğüne işaret eden Yayan, buna karşılık aynı dönemde nihai mamul üretiminin yüzde 3,1 arttığını, üretim ile tüketim arasındaki farkın ihracata yansıdığını bildirdi.

İHRACAT 12,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

İnşaat sektöründe yaşanan durgunluğun çelik sektöründe yarattığı açığı kapatmak için ihracata yönelindiğini anlatan Yayan, bu nedenle ihracatın eylül ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla miktar bazında yüzde 87,2 artışla 2,1 milyon tona, değer bazında da yüzde 76,3 artarak 1,6 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Yayan, 9 aylık ihracatın da miktar bazında yüzde 12,3 yükselerek 15,2 milyon tona, değer bazında yüzde 30,3 artışla 12,5 milyar dolara çıktığını dile getirdi.

Kış aylarında inşaat faaliyetlerinin yavaşlaması nedeniyle çelik üretimindeki iyileşmenin zaman alabileceğini ifade eden Yayan, "Durumun daha da kötüleşmesini beklemiyoruz." diye konuştu.

Yayan, sektörün bu yılı yaklaşık 36,5-37 milyon ton çelik üretimiyle kapatmasını öngördüklerini kaydetti.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ