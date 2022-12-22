İnsan ruhunu ölçtüğünü iddia eden çılgın doktor: Ruhun bir ağırlığı olabilir mi?

Kendi teorisini doğrulamak için aynı deneyi 15 köpek üzerinde yaptı. Köpeklerde herhangi bir kilo kaybı yoktu. Doktora göre köpeklerin bir ruhu yoktu. Bu yüzden herhangi bir kilo kaybı yaşanmamıştı. Hatta bu, kendi deneyini doğrulayan bir sonuçtu.