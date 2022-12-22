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İnsan ruhunu ölçtüğünü iddia eden çılgın doktor: Ruhun bir ağırlığı olabilir mi?

1907 yılında yapılan ilginç bir deney, tarihin unutulmazları arasında yerini aldı. Dr. Duncan MacDougall, insan ruhunun bir ağırlığı olduğu fikrine kapıldı ve bu konuda ilginç bulguların elde edildiği bir deney yaptı. Peki, gerçekten insan ruhu ölçülebilir miydi? İşte, detaylar...

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  • İnsan ruhunu ölçtüğünü iddia eden çılgın doktor: Ruhun bir ağırlığı olabilir mi?

    Dr. Duncan MacDougall, 1907 yılında kapıldığı çılgın bir fikirle ilginç bir deneye imza attı.

    Bir hastanın ölüm anında küçük bir kilo kaybı yaşadığını fark eden doktor, insan ruhunun ölçülebilir bir şey olduğunu düşündü.
  • İnsan ruhunu ölçtüğünü iddia eden çılgın doktor: Ruhun bir ağırlığı olabilir mi?

    Doktor, haklı olduğunu kanıtlaması durumunda bunun büyük bir ses getireceğini biliyordu. Bunun için hipotezini denemeye karar verdi.

    Ölmek üzere olan 6 hasta üzerinde deney yaptı. Bu hastaları, büyük ölçekli ve çok hassas bir terazi üzerine yatırdı.
  • İnsan ruhunu ölçtüğünü iddia eden çılgın doktor: Ruhun bir ağırlığı olabilir mi?

    Ancak deney beklendiği gibi gitmedi. 2 hasta teknik nedenlerden dolayı deney dışı bırakıldı. Kalan dört hastadan yalnızca biri beklenilen sonucu verdi.

    Hayatını kaybeden hasta, 21 gram vermişti! Bu kilo kaybı, Dr. MacDougall'ın şu sonuca varması için yeterliydi: insan ruhu 21 gramdı!
  • İnsan ruhunu ölçtüğünü iddia eden çılgın doktor: Ruhun bir ağırlığı olabilir mi?

    Kendi teorisini doğrulamak için aynı deneyi 15 köpek üzerinde yaptı. Köpeklerde herhangi bir kilo kaybı yoktu. Doktora göre köpeklerin bir ruhu yoktu. Bu yüzden herhangi bir kilo kaybı yaşanmamıştı. Hatta bu, kendi deneyini doğrulayan bir sonuçtu.
  • İnsan ruhunu ölçtüğünü iddia eden çılgın doktor: Ruhun bir ağırlığı olabilir mi?

    Ancak ne var ki 21 gram deneyi hiçbir zaman kabul görmedi. Tıp dünyası sonuçları çok yetersiz ve manipülatif bulduğu gibi bir sonuca varmak için çok yetersiz kanıtlar olduğunu söyleyerek teoriyi reddetti. 
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