Sesli Dinle 0:00 / 0:00

AA

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’na (USAID) ait insani yardım malzemelerini taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri destek gemisinin bugün Mersin Limanı’na ulaşması bekleniyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, USAID insani yardım malzemelerini taşıyan "USS Hershel Williams" gemisinin bugün Mersin Limanı'na ulaşması öngörülüyor.

Kaynaklar, "Deprem nedeniyle ülkemiz tarafından yapılan uluslararası çağrı temelinde ve ilgili makamlarımızla eşgüdüm içerisinde ABD tarafından bahse konu gemiyle gönderilen insani yardımlar kurumlarımızca limanda teslim alınacak ve ihtiyaca göre depremzedelerin kullanımına sunulacaktır." ifadesini kullandı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.