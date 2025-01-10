'İnsanlar Mekânlar Nesneler'de buluştular

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Merve Dizdar, Nihal Koldaş, Selçuk Borak ve Kerem Arslanoğlu’nun başrollerinde yer aldığı, İbrahim Çiçek rejisiyle perdelerini açan ve yapımcılığını idPRo ve Zorlu PSM’nin üstlendiği 'İnsanlar Mekanlar Nesneler' adlı tiyatro oyununun prömiyeri gerçekleşti.

Oyunu seyretmeye gidenler arasında; Bergüzar Korel, Beyza Şekerci, Birce Akalay, Birkan Sokullu, Devrim Özkan, Engin Hepileri, Erdem Şenocak, Ezgi Mola, Hakan Kurtaş, Helin Kandemir, İbrahim Sekim, Necip Memili, Oktay Çubuk, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlı, Sera Kutlubey, Selin Şekerci, Serenay Sarıkaya, Serkan Altunorak, Serkan Tınmaz, Şükrü Özyıldız, Tülin Özen, Yekta Kopan ve Yunus Ozan Korkut gibi ünlü isimler vardı.

Eda Gürkaynak ve sevgilisi Birkan Sokullu

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Oyun, seyircilere geçmişin yüklerinden kurtulmaya çalışan bir insanın hikâyesini aktardı.

Geceye katılan isimlerin oyun ile ilgili yorumları yaptı;

Bergüzar Korel: Oyunu Merve'yle ilk kez Londra'da birlikte izlemiştik. Bu oyunu yapmaya karar verdiği anda birlikteydik, bu yüzden bu gece benim için çok daha anlamlı. Harika bir oyun izlemek isteyen, merak eden herkes gelmeli.

Bergüzar Korel

Beyza Şekerci: Üzerinde çok çalışıldığı çok belli. İnsan doyarak çıkıyor.

Birkan Sokullu: Merve her zaman bizi performansıyla etkileyen bir oyuncu, bu oyunda da çok hakkını vermiş. Çok etkileyici bir performans.

Engin Hepileri: Benim çok sevdiğim bir eser Türkiye'nin en yetenekli oyuncularından Merve Dizdar oynuyor. Çok beğendim, yolu açık olsun.

Beyza Şekerci ve eşi Engin Hepileri

Ezgi Mola: Tüm oyuncuları canı gönülden tebrik ediyorum. Dekoruyla, müzikleriyle, ambiyansıyla da bizi çok içine alan, etkileyici bir oyun olduğunu düşünüyorum. Merve iyi ki varsın, sen hep tiyatro yapmaya devam et, sahnede mükemmel bir şey yapıyorsun.

Ezgi Mola

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Helin Kandemir: Hâlâ etkisindeyim. Çok bambaşka bir şey izledik. Sezonlarca çok güzel bir yolculuğu olsun.

Serkan Altunorak

Serkan Altunorak: Benim için anlamı çok başka. İbrahim Çiçek'le birlikte de oyun yaptık, onun her seferinde daha da üzerine koyarak bir kariyer inşa etmesi çok hoşuma gidiyor. A'dan Z'ye herkesin eline sağlık.

Necip Memili: Çok keyifli güzel bir oyundu. İnsanı içine alan, çok düşündüren keyifli anlar yaşatan duygusal bir hale sokan bir oyundu. Merve ve diğer oyuncu arkadaşlarım özelinde söyleyebilirim ki müthiş bir performanstı.