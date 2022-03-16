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Haberler Dünya Ortadoğu İnsanlığın öldüğü yer: Halepçe! Tam 34 yıl... Halepçe Katliamı nedir, ne zaman ve kaç yılında oldu?
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İnsanlığın öldüğü yer: "Halepçe katliamı!"

Son dakika haberine göre Irak'ın Halepçe kentinde, 34 yıl önce dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin'in kimyasal bombalarla düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden binlerce Kürt, katliamın yıldönümünde anıldı. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu yayınladığı mesajda, "Düzenlenen kimyasal saldırının tarihte ve vicdanlarda kara bir leke olarak hatırlandığını" belirtti

İnsanlığın öldüğü yer: Halepçe! Tam 34 yıl... Halepçe Katliamı nedir, ne zaman ve kaç yılında oldu?
İnsanlığın öldüğü yer: "Halepçe katliamı!"
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AA

Son dakika haberler... Irak'ın kuzeyinde, İran sınırının 15 km batısında bulunan Halepçe kentinde, 34 yıl önce dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin tarafından kimyasal bombalarla düzenlenen saldırıda 3 bin 200 ila 5 bin arasında Kürt hayatını kaybetmiş, katliamda 7-10 bin arasında insan ise yaralanmıştı.

ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAN ANMA MESAJI

AA'da yer alan son dakika haberine göre Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Irak'ın Halepçe kentinin Baas rejimi tarafından kimyasal silahlarla bombalanmasının 34'üncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

"TARİHTE VE VİCDANLARDA KARA BİR LEKE"

Başkonsolosluğun Twitter hesabından yapılan açıklamada, 16 Mart 1988'de Halepçe'de düzenlenen kimyasal saldırının "tarihte ve vicdanlarda kara bir leke olarak hatırlandığı" kaydedildi.

"TÜRKİYE KAPILARI AÇIP YARDIM ELİNİ UZATTI"

Baas rejiminin Halepçe'de binlerce sivili acımasızca katlettiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye, bu canice saldırıdan kaçarak kendi topraklarına sığınan Kürt kardeşlerine kapılarını açarak yardım elini uzatmıştı.

"BUGÜN DE ÜZÜNTÜYLE HATIRLIYORUZ"

Bu büyük acıyı bugün de üzüntüyle hatırlıyoruz. 34. yıldönümünde Halepçe katliamında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz."

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