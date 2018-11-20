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İnsanlık ölmemiş dedirtmişti! Ödüllendirildi
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İnsanlık ölmemiş dedirtmişti! Ödüllendirildi

Tokat'ta atık toplarken çöpte bulduğu altınları polise teslim eden Ahmet Mermer, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüllendirildi. Mermer, "Ben bunu çöpü ekmek parası için karıştırırken buldum' dedi.

20.11.2018 - 14:03 | Güncelleme: İHA

Başkan Çelik 63 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mermer ile bir süre sohbet etti. Çok ihtiyacı olmasına rağmen sergilediği bu örnek davranış için Ahmet Mermer'e teşekkür eden Başkan Çelik,"Toplum olarak çok ihtiyaç duyduğumuz bir güzelliği bize yaşattığı, bize hatırlattığı için Ahmet Ağabeyimize Tokatlılar adına teşekkür etmek için bugün bir aradayız.

Çok ihtiyacı olduğu halde, çöplerden bir şeyler karıştırarak hayatını idame ettiren bir kardeşimiz, arkadaşımız, çöpte bulduğu değerli bir şeyi yerine ulaştırarak çok değerli bir şey yapmıştır. Bence hepimizin bu tip davranışları, bu tip insanları ön plana çıkarmamız lazım. Onları motive etmemiz, topluma bu güzellikleri hatırlatmak lazım.

O yüzden bu hareketi ben çok anlamlı buluyorum. Kendisine bir Tokalı olarak bize bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum " şeklinde konuştu.
Ahmet Mermer ise çöpte hurda ararken poşet bulduğunu ifade ederek, "Ben bunu çöpü ekmek parası için karıştırırken buldum. Poşetin içerisinde kağıda sarılı halde buldum.

Onun içinde ne olduğunu bilmiyorum. Elimi attığımda sertçe geldi. İçini açtım, 2 tane çeyrek altın. Bir tane boncuklu şey vardı onun adını bilmiyorum ama. Götürüp emniyete teslim edelim dedik. Eşim, gelinim ve oğlum emniyete götürerek teslim ettiler" diye konuştu.
Ahmet Mermer'e TSO yönetimi tarafından takdir toplayan davranışı dolayısıyla ödüllendirme yapıldığı öğrenildi.

 

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