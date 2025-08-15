İnsanlık tarihinin ilk rekabetleri: Tarihin en eski 5 sporu!

İnsanlık tarihi sadece savaşlar, icatlar ve keşiflerle değil, sporla da şekillendi. Tarihin en eski sporları, hayatta kalma içgüdüsünden doğarak zamanla büyük arenalara taşındı. Kimi güreş gibi hâlâ milyonlarca kişiyi heyecanlandırıyor, kimi ise polo gibi geçmişin soylu salonlarından modern sahalara uzanıyor.