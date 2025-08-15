Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam İnsanlık tarihinin ilk rekabetleri: Tarihin en eski 5 sporu!

        İnsanlık tarihinin ilk rekabetleri: Tarihin en eski 5 sporu!

        Milyonlarca yıl önce başlayan koşu, binlerce yıl önce doğan okçuluk, yüzme ve boks… İnsanlık, gücünü ve yeteneğini göstermek için her çağda farklı alanlarda yarıştı. İşte mağara resimlerinden olimpiyat kürsülerine uzanan, tarihin en eski sporları…

        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 15.08.2025 - 10:30
        1

        İnsanlık tarihi sadece savaşlar, icatlar ve keşiflerle değil, sporla da şekillendi. Tarihin en eski sporları, hayatta kalma içgüdüsünden doğarak zamanla büyük arenalara taşındı. Kimi güreş gibi hâlâ milyonlarca kişiyi heyecanlandırıyor, kimi ise polo gibi geçmişin soylu salonlarından modern sahalara uzanıyor.

        2

        OKÇULUK: 20.000 YILLIK BECERİ

        Okçuluk, M.Ö. 20.000’de icat edilen yay ve okla başlar. Önceleri avcılık ve savaş amacıyla kullanılan okçuluk, Antik Mısır, Pers, Çin ve Japon kültürlerinde önemli bir yer tutmuştur.

        1900’de olimpiyatlara giren spor, hâlen hem rekabet hem de hobi olarak icra edilmektedir.

        3

        HOKEY: “SHINTY”DEN DÜNYA SAHALARINA

        Hokeyin geçmişi M.Ö. 600’e, Antik Yunan’a dayanır. İlk başlarda “shinty” olarak bilinen oyunda kavisli sopalarla top sürülürdü.

        1363’te İngiltere Kralı III. Edward bu spora “hockey” adını verdi. 19. yüzyılda Britanya İmparatorluğu sayesinde dünyanın dört bir yanına yayılan hokey, bugün hem çim hem de buz versiyonlarıyla popülerliğini korumaktadır.

        4

        POLO: İMPARATORLARIN OYUNU

        Polo’nun bilinen en eski kaydı M.S. 316 yılına ait. At sırtında oynanan bu takım sporunda amaç, küçük bir topu rakip kaleye sokmaktır.

        İlk olarak Pers İmparatorluğu’nda ortaya çıkan polo, soyluların ve hükümdarların gözde oyunuydu. Modern biçimi 19. yüzyılda Hindistan’da şekillendi ve 1833’te ilk resmi polo kulübü kuruldu.

        5

        CİRİT ATMA: ANTİK OLİMPİYATLARDAN GÜNÜMÜZE

        Cirit atma, M.Ö. 708’de Olimpiyat programına dahil edildi. Antik dönemlerde kullanılan mızraklar, bugünkülere göre çok daha hafifti.

        Sporun amacı basit: Mızrağı mümkün olan en uzağa fırlatmak. 1906’da modern olimpiyatlara tekrar eklenmesiyle cirit atma, günümüzde hâlâ atletizm yarışmalarının vazgeçilmez bir dalı olarak yer almaktadır.

        6

        KOŞU: EN DOĞAL SPOR

        Koşu, hiçbir ekipman gerektirmeden yapılabilen en basit ama en evrensel spor olarak öne çıkar. İlk resmi kayıtlara M.Ö. 776’daki antik Olimpiyat Oyunları’nda rastlanır.

        O dönemde koşunun dört farklı kategorisi vardı. İnsanlığın avlanma ve hayatta kalma içgüdüsünden doğan koşu, milyonlarca yıldır insan bedeninin doğal bir parçasıdır.

        7

        GÜREŞ: 15.300 YILLIK MÜCADELE

        Güreş, insanlık tarihinin en eski sporlarından biri olarak kabul edilir. Fransa’daki Lascaux mağaralarında bulunan 15.300 yıllık resimler, ilk güreş müsabakalarının kanıtı niteliğindedir.

        Bu tasvirler sadece Fransa’da değil, Japonya, Libya (M.Ö. 6000) ve Moğolistan’daki (M.Ö. 7000) mağaralarda da bulunmuştur. M.S. 100-200 yıllarında güreş tekniklerini anlatan bir parşömenin keşfi, sporun köklü geçmişini doğrulamaktadır.

        Günümüzde hâlâ popülerliğini koruyan güreş, hem olimpiyatlarda hem de geleneksel şenliklerde yerini almaktadır.

        Fotoğraf kaynak: IStock

        Kaynak: Herald Weekly, Oldest, Times of India

