"BİR İNSANLA ETKİLEŞİME GİRMEKLE FARKSIZ"

Şaşırtıcı bir şekilde, katılımcılar bir insanla mı yoksa bir chatbotla mı etkileşime girdiklerine inansalar da, keyif alma ve duygusal tepki açısından bir fark yok gibi görünüyor. Hatta bir çalışma, bireylerin sohbet sırasında daha az duyarlı insanlara kıyasla chatbotlarla daha güçlü bir duygusal bağ hissettiklerini göstermiştir.