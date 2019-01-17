2007 yılından bu yana Baykar Makina Teknik Müdürü (CTO) görevini yürüten, milli ve özgün olarak geliştirilen İnsansız Hava Aracı Sistemleri'nin (İHA) aviyonik sistem mimarisi Selçuk Bayraktar, sosyal medyayı sallayan #10yearschallenge fırtınasına 2 çarpıcı fotoğrafla katkı sundu. Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'den 2009 yılı ile 2019 yılına ait fotoğrafı yayınladı.

KATAR'IN ARDINDAN UKRAYNA'DA SATIN ALDI

Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA),ortaya koyduğu performansla yurt dışında da ilgi görüyor. Katar'ın ardından Ukrayna da güvenlik güçlerinin envanterini Bayraktar TB2 ile güçlendirmişti.



