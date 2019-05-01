Best Grup Genel Müdür Yardımcısı Özgür Derebaşı, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF'19) AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, fuarda sergiledikleri insansız kara aracı "Fedai" ile ilişkin bilgiler verdi.

Şirketin yaklaşık dört yıldır savunma sanayisinde insansız sistemler üzerine çalışmalar yaptığına dikkati çeken Derebaşı, "Tosun" adını verilen uzaktan kumandalı zırhlı iş makineleri ile bu işe girdiklerini dile getirdi.

Derebaşı, daha sonra küçük insansız kara araçlarını envantere sokma çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

Özgür Derebaşı, son geliştirdikleri ve "Fedai" adı verdikleri insansız kara aracının özellikle meskun mahallerde ve dar sokaklarda teröristlerin tespit teşhis ve elimine edilmesi için kullanılabildiğini belirterek, "Gerekli olduğu yaralı kurtarma araç kurtarma gibi görevleri de icra edebiliyor. Üzerinde olan taşıma sistemi sayesinde yaklaşık 500 kilograma kadar olan yükleri çekebiliyoruz. Ayrıca araç üzerindeki platforma farklı silah ve algılayıcılar da ekleyebiliyoruz." diye konuştu.

Fedai'nin özellikle engebeli arazilerde testlerinin yapıldığını anlatan Derebaşı, "Ürünün üzerindeki silah kulesiyle ilgili testlerimizi de tamamladık. Hem hedef takibi hem otomatik hedef algılama ve konumlama özelliklerini de silah kulemize eklediğimizde operasyon robotumuz bir asker haline geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Derebaşı, üretim aşamalarıyla ilgili de bilgi vererek, bir ay içerisinde 20 adet Fedai'nin üretiminin yapılıp teslim edilebileceğini belirterek, Türkiye'nin artık insansız sistemlerde başka ülkelere konsept yaratan bir ülke haline geldiğini anlattı.

FEDAİ İLE 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA İLETİŞİM KURULABİLİYOR

Söz konusu insansız kara aracı, 8 saat kesintisiz operasyona katılabilme özelliğine sahip, Görüş alanında 2 kilometre, şehir içerisinde ise 7 yüz metre sinyal bozuculardan etkilenmeden iletişim kurabiliyor.

Araç merdiven çıkıp hendeklerden geçebiliyor. Fedai'nin zırhlı zırhsız versiyonları da bulunuyor.



