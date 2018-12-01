Fotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram'da arşivleme özelliği sayesinde, fotoğraf ve videoları silmeden, geçici bir süreyle profilde gözükmelerini engelleyebilirsiniz. Bu özellik sayesinde Instagram'da paylaştığınız fotoğraflarınızı silip, tekrar yüklemeye gerek kalmadan arşivden geri getirebilirsiniz. Peki, Instagram'da arşivlenen fotoğrafları geri getirme nasıl yapılır? İşte, yöntemi..

INSTAGRAM'DA ARŞİVLENEN FOTOĞRAFI GERİ GETİRME YÖNTEMİ

1. Arşivleme özelliğini kullanmak için fotoğraf ekranında, sağ üstteki menü simgesine dokunun. Burada en üstte Arşiv seçeneğini göreceksiniz. Bunu seçtiğinizde içerik profilinizden çıkacak ve arşive taşınacak.

2. Bu ekranda da tüm arşivli fotoğraf ve videolarınızı görebilirsiniz.

3. Arşivdeki içeriklerinizi yeniden görünür yapmak için, o içeriğin ekranında, tekrar sağ üstteki menüye dokunun ve Profilde Göster'i seçin.

4. Arşivdeki fotoğraf ya da videolarınızı görmek isterseniz, Profil sayfanızda yine sağ üstteki Arşiv simgesine dokunabilirsiniz.

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