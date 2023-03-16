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Haberler Gündem 3. Sayfa Instagram'da isim aratma cinayetinde karar
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'Instagram'da isim aratma' cinayeti davası karara bağlandı

İstanbul Bayrampaşa’da iddiaya göre kız arkadaşının sosyal medyada ismini arattığı kuaförü kıskandığı ve bulup yanına çağırdıktan sonra öldürülen Yasin Semih Demirok cinayetine ilişkin karar çıktı.

Instagram'da isim aratma cinayetinde karar
İHA

Bayrampaşa’da iddiaya göre kız arkadaşının sosyal medyada ismini arattığı kuaförü kıskandığı ve bulup yanına çağırdıktan sonra kuaför tarafından vurularak öldürülen Yasin Semih Demirok cinayetine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, 1 sanığı haksız tahrik indirimi de uygulayarak 2 ayrı suçtan toplamda 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bayrampaşa'da 17 Aralık 2021'de iddiaya göre kız arkadaşı Sena Y.'nin sosyal medyada kuaför Nabi Mammadov'un ismini arattığını gören, daha sonra kıskandığı kuaföre konum atıp yanına çağıran ve kuaför tarafından silahla vurularak öldürülen Yasin Semih Demirok cinayetine ilişkin 3 sanıklı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık Nabi Mammadov ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Yasin Semih Demirok'un ailesi de katıldı. Tutuksuz sanık Muhammet Emin Sarak ile tutuksuz diğer sanık Ercan Azaklı ise duruşmaya katılmadı.

"BANA YAŞATILANLARI ALLAH ONLARA DA YAŞATSIN"

Duruşmada beyanda bulunan maktulün annesi Semra Demirok, ‘'Benim oğlum neden öldürüldü bilmiyorum. Bana yaşatılanları Allah onlara da yaşatsın. En ağır cezayı almasını istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık Mammadov ise önceki savunmalarını tekrarladığını söyleyerek, ‘'Ben kumpasa getirildim. 3 kişi bana bıçakla saldırırken sadece kendimi kurtarmaya çalıştım, tek el kendimi korumak için ateş ettim'' şeklinde konuştu.

Duruşmada müşteki avukatı, sanık Mammadov'un tasarlayarak adam öldürmeden cezalandırılmasını, diğer sanıkların da adam öldürmeye yardımdan cezalandırılmasını talep etiğini söyledi.

Sanık avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu ise müvekkilinin kendisine yöneltilen saldırıyı defetmek amacıyla tek el ateş ettiğini söyleyerek, ‘'Gecenin bir vakti olay yerine 3 kişi olarak kimin gittiği ortadadır, müvekkilim Nabi'nin öncelikle beraatına, ceza verilecek olursa tahliyesini talep ediyoruz'' dedi.
Son sözü sorulan sanık Mammadov, suçsuz olduğunu söyledi.

16 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nabi Mammadov'u ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiğini belirten heyet, daha sonra bu cezayı 15 yıla indirdi. Mahkeme ayrıca, sanığı ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırarak bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Toplamda 16 yıl hapis cezasıyla cezalandırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık Muhammet Emin Sarak'ı ‘suçluyu kayırma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, ‘suç delillerini yok etme' suçundan ise atılı suçu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, sanık Ercan Azaklı'yı ‘suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan 1 yıl hapis ile 7 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığı ‘suçluyu kayırma' suçundan 2 yıl hapis cezasıyla cezalandıran heyet, sanığın aldığı ceza ve duruşmadaki tutum ve davranışlarıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığı gerekçesiyle bu cezanın ertelenmesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 Aralık 2021'de Bayrampaşa'da meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede maktul Yasin Semih Demirok'un sevgilisinin sosyal medyadan Nabi Mammadov isimli kuaför şahsın hesabını araştırdığı ve erkek arkadaşı Demirok'un bu aramayı görerek kıskandığı belirtildi.

Yasin Semih Demirok'un kıskançlığa kapılarak kuaför Nabi Mammadov'a mesaj attığı ve konumunu gönderdiği de iddianamede kaydedildi. Demirok'un 2 arkadaşı ile birlikte konuma gittiği açıklanan iddianamede, Mammadov'a yaklaştığı sırada kendisine 1 el ateş edilmesi ile hayatını kaybettiği iddianamede açıklandı. Olay anında maktul Demirok'un yanında bulunan arkadaşları iddianamede yer verilen ifadelerinde Mammadov'un, Yasin Semih Demirok'un göğsüne doğru bir el ateş ettiğini söyledi. Nabi Mammadov'un dini nikahlı eşi Nur S. ise ifadesinde kocasının kendisini arayarak “2-3 gün yokum. Sakin ol” dediğini belirtti.

Nabi Mammadov ise kendini korumak amacıyla yanında bulundurduğu ruhsatsız silahını hedef almadan maktule doğru ateşlediğini söyledi.

İddianamede Nabi Mammadov'un ‘kasten öldürme' ve ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede Nabi Mammadov'u evde saklayan ve cinayette kullanılan silahı denize atan Muhammed Emin Sarak ile Ercan Azaklı'nın ise ‘suçluyu kayırma' ve ‘suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçlarından ayrı ayrı 1 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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