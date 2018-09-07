Sosyal medya devi Instagram, en çok bağımlılık yapan platformlardan biri olduğu için yetişkinler tarafından olduğu kadar gençler ve çocuklar tarafından da kullanılıyor. Bunun farkında olan Instagram’da ebeveynlere yönelik yeni hizmetini devreye soktu.

Anne ve babaların çocuklarının bu uygulamayı daha güvenli bir şekilde kullanmasını sağlayacak ve onlarla daha etkili iletişim kurmalarına yardımcı olacak olan ebeveyn kılavuzu ile Instagram’ın konuyla ilgili bazı pratik özellikleri de öğretilecek. Örneğin gizlilik ayarları, içerik kontrolleri ve hesabı nasıl açık ve gizli hale getirebilecekleri ile ilgili detaylar kılavuzda yer alıyor.

Bu yolla küçük yaştaki kullanıcıları daha güvende tutmayı ve ebeveynlere sosyal medya bilgileri ile ışık tutmayı planlayan Instagram, çocuklara daha fazla pozitif rol modelleri sunmayı amaçlıyor.

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