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Instagram hikâye sıralaması gizli bir hayranınız olduğuna işaret ediyor olabilir! Algoritma ilginç çalışıyor

Instagram'da bir hikâye paylaştığınızda, hiç tahmin etmediğiniz bir ismi ilk sırada gördüğünüz oldu mu? İşte bu, Instagram'ın size "gizli bir hayran" konusunda bir işareti olabilir! Bakalım, Instagram hikâye sıralaması neye göre yapılıyor?

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  • Instagram hikâye sıralaması gizli bir hayranınız olduğuna işaret ediyor olabilir! Algoritma ilginç çalışıyor

    Bir Instagram kullanıcısı hikâye paylaştığında, hikâyeyi görüntüleyen kullanıcılar kendi aralarında bir sıralama oluşturuyor. Bu algoritmanın çalışma şekli, profili en çok ziyaret eden kişiyi üst sıraya almakla mı ilgili? Detaylara bakalım....
  • Instagram hikâye sıralaması gizli bir hayranınız olduğuna işaret ediyor olabilir! Algoritma ilginç çalışıyor

    Hikâyeye bakan kişilerin sıralamasında ilk etkenin profile yapılan ziyaret sıklığı olduğu düşünülüyor. Kişi, hikâye paylaşan kullanıcının profilini sıklıkla ziyaret ediyorsa, hikâye sıralamasında en üstte çıkıyor.
  • Instagram hikâye sıralaması gizli bir hayranınız olduğuna işaret ediyor olabilir! Algoritma ilginç çalışıyor

    Bu aslında profiline hiç girmediğiniz bir kişinin, hikâye sıralamasında en üstte gözükmesini açıklıyor olabilir. Belki de algoritmadaki bu açık, sizi gizliden gizliye takip eden kişiyi açığa çıkartıyordur?
  • Instagram hikâye sıralaması gizli bir hayranınız olduğuna işaret ediyor olabilir! Algoritma ilginç çalışıyor

    Başka bir neden olarak; iki kullanıcı Instagram üzeriden sıklıkla etkileşim halindeyse bu, kişiyi hikâye sıralamasında üste çıkartıyor.
  • Instagram hikâye sıralaması gizli bir hayranınız olduğuna işaret ediyor olabilir! Algoritma ilginç çalışıyor

    Algoritma, hesap içerisindeki dolaşırken düzenli olarak etkileşim kurduğunuz kişilerle aranızda bir bağ olduğunu düşünüyor ve bu şekilde iki kişi arasındaki bağı, hikâye sıralamasına taşıyor. 
  • Instagram hikâye sıralaması gizli bir hayranınız olduğuna işaret ediyor olabilir! Algoritma ilginç çalışıyor

    Aslında fark etmeden bile bir kişiyle etkileşim kuruyor olabilirsiniz. Kişinin paylaştığı hikâyeleri düzenli izlemek de bir etkileşim şeklidir. Bu da aslında ilgilenmediğimiz o kişinin neden sıralamanın en üstünde olduğunu açıklayan bir durum olabilir. 
  • Instagram hikâye sıralaması gizli bir hayranınız olduğuna işaret ediyor olabilir! Algoritma ilginç çalışıyor

    Algoritmanın başka bir çabası ise iki etkileşimi olmayan insanı bir araya getirmek. Eğer Instagram hikâyenize kimin baktığını düzenli olarak kontrol ediyorsanız, listenin başında yeni isimler görebilirsiniz. Bu, o kişinin sizi gizli gizli takip ettiği anlamına gelmiyor. Aksine, Instagram farkında olmadığınız bir hesabı size fark ettirmeye çalışıyor. 

     
  • Instagram hikâye sıralaması gizli bir hayranınız olduğuna işaret ediyor olabilir! Algoritma ilginç çalışıyor

    Instagram, zaman zaman algoritmanın nasıl çalıştığını anlatan yazılar paylaşsa da bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, konuyu bir bütün olarak ele aldığımızda yukarıda bahsettiğimiz sebeplerin en makul açıklama olduğunu düşünebiliriz. 

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