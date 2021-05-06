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Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Güvenli Instagram kullanımı için ne yapmalı?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM),sosyal medya uygulaması Instagram'ın güvenilir kullanımına ilişkin bilgilendirme yaptı. Emniyet tarafından yapılan paylaşımda; hesap çalınması, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve dolandırıcılık olaylarına maruz kalınmaması için yapılması gerekenler sıralandı

DİKKAT! Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı: Güvenli Instagram'ın detayları
Emniyet açıkladı! Güvenli Instagram kullanımı için ne yapmalı?
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AA

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, son zamanlarda başta ünlü kişiler olmak üzere birçok Instagram kullanıcısının hesaplarının çalınması üzerine harekete geçti.

AA'da yer alan habere göre güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından güvenli Instagram kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Paylaşımda hesap çalınması, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve dolandırıcılık olaylarına maruz kalınmaması için yapılması gerekenler sıralandı.

GÜÇLÜ PAROLAYA SAHİP E-POSTA

Buna göre, ilk olarak Instagram hesapları için güncel, iki adımlı doğrulama yönteminin kullanıldığı ve güçlü parolaya sahip e-posta tercih edilmeli.

ORTAK WI-FI AĞLARINA DİKKAT

Güvenilmeyen/ortak Wi-Fi ağları ile kişinin kendisine ait olmayan telefon veya bilgisayar kullanılmamalı ve hesaba erişen her uygulamaya izin verilmemeli.

ÖZEL KARAKTER İÇEREN GÜÇLÜ PAROLA

Instagram hesabının parolası en az 8 karakterden oluşmalı, büyük ve küçük harf kullanılmalı, özel karakterler (?,*.-) içermeli ve bu parola da kimseyle paylaşılmamalı.

Son olarak Instagram uygulamasına giriş yaparken iki faktörlü doğrulama yöntemi kullanılmalı.

"PANDEMİ DESTEĞİ" ADI ALTINDA SAHTECİLİĞE DİKKAT

Ayrıca SİBERAY programının sosyal medya hesapları üzerinden telefonlara gelen aldatıcı mesajlara karşı da dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

"Pandemi desteği" ya da benzer isimler adı altında oluşturulan sahte site ve uygulamaların, zararlı yazılım yükleme amaçlı olduğu belirtildi.

Yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılmayan duyurulara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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