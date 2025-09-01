Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol İtalya Inter: 1 - Udinese: 2 | MAÇ SONUCU (Udinese Inter'i devirdi) - Futbol Haberleri

        Inter: 1 - Udinese: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter sahasında Udinese ile karşı karşıya geldi. 3 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Giriş: 01.09.2025 - 00:37 Güncelleme: 01.09.2025 - 00:37
        Udinese deplasmanda Inter'i devirdi!
        İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter, Udinese'yi konuk etti. San Siro'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Udinese, 2-1 kazandı.

        Udinese'ye galibiyeti getiren golleri dakika, 29'da penaltıdan Keinan Davis ile dakika 40'da Arthur Atta kaydetti. Inter'in tek golünü ise dakika 17'de Denzel Dumfries attı.

        Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 68. dakikada oyundan alındı.

        Bu sonucun ardından Inter, 3 puanda kaldı. Udinese, 4 puana yükseldi.

        Inter, milli ara sonrası Juventus deplasmanına gidecek. Udinese ise Pisa'ya konuk olacak.

