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HaberlerFutbol

Inter: 4 - Milan: 2 | MAÇ SONUCU

Serie A'nın 23. haftasında Inter, 2-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibi Milan'ı 4-2'lik skorla mağlup etti

Inter
AA

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) 23. haftanın önemli müsabakasında Inter, ezeli rakibi Milan’ı 4-2 yendi.

Milano’daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan, Inter ile Milan arasındaki Milano derbisini hakem Fabio Maresca yönetti.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

İki takımın karşılıklı ataklarla birbirinin kalesinde tehlikeler yarattığı maçın ilk yarısının son bölümlerinde, konuk Milan, maçın kontrolünü ele alarak baskısını arttırdı.

Kırmızı-siyahlılar, aradığı golü 40. dakikada Ante Rebic’in ayağından buldu: 1-0.

45+1. dakikada Milan, Zlatan İbrahimovic’in kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Maçın ilk yarısı, Milan'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya ev sahibi Inter, hızlı giriş yaptı ve 51. dakikada Marcelo Brazovic, ceza yayı üstünden çektiği şutla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Bu golden 3 dakika sonra Inter, Matias Vecino’nun ceza sahası içinden çektiği şutla topu ağlara gönderdi ve skorda dengeyi kurdu: 2-2.

70. dakikada, Inter'de Antonio Candreva’nın kullandığı köşe atışında Stefan De Vrij kafa vuruşuyla mavi-siyahlıları 3-2 öne geçiren golü attı.

90+3. dakikada, Victor Moses'ın ortasında Romelu Lukaku skoru 4-2'ye getiren ve maçın skorunu tayin eden golü attı.

Ev sahibi Inter, derbiyi 4-2 kazanarak puanını 54'e yükseltti ve averaj farkıyla aynı puandaki Juventus’un önünde ilk sırada yer aldı. Inter’in yenilmezlik serisi de 16 maça çıktı.

İki farklı öne geçtiği derbiyi kaybeden Milan ise 32 puanla 10. sırada kaldı. Kırmızı-siyahlıların 5 maçlık yenilmezlik serisi ise bu karşılaşma ile sona erdi.

Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, dev maçta kırmızı-siyahlılarla maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada mücadele etti.

 

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