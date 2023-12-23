Inter-Lecce: 2-0 (MAÇ SONUCU)
İtalya Serie A'da lider Inter, deplasmanda Lecce'yi 2-0 mağlup ederken, ilk golün asisti milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'dan geldi.
Giriş: 23.12.2023 - 23:08 Güncelleme: 23.12.2023 - 23:08
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) lideri Inter, deplasmanda Lecce'yi 2-0 mağlup etti.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 75 dakika sahada kaldığı ve ilk golün pasını verdiği maçta Inter, 43. dakikada Yann Aurel Bisseck ve 78. dakikada Nicolo Barella ile sonuca gitti.
Inter bu galibiyetle puanını 44'e çıkarırken, Lecce 20 puanda kaldı.