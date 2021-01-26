İtalya Kupası çeyrek final heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa futbolunda gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Inter Milan maçı saat 22.45'de başlayacak...

INTER MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası çeyrek final maçına sahne olacak Inter Milan maçı bu akşam 22.45'de başlayacak ve TRTSpor'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Inter : Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Sensi, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro.

Milan : Dalot, Kjær, Romagnoli, Hernandez - Calabria, Kessié - Castillejo, Hakan Çalhanoglu, Hauge - Leão.