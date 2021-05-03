Kariyerinde 4. kez Serie A şampiyonluğunu kazanma başarısını gösteren teknik direktör Antonio Conte, Rai2 kanalına yaptığı açıklamada, "Bu, kesinlikle kariyerimin en önemli başarılarından biri. Önemli bir şeyler kazanmak için rekabetçi olmayan bir takıma gelmek kolay bir seçim değildi. Bu meydan okumayı büyük bir istekle kabul ettim ve yaptığımız işle tüm büyük fedakarlıkların karşılığını aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.