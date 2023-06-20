İnternet bağımlılığının hem kısa hem de uzun vadede etkileri var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

İnternet bağımlılığının hem kısa hem de uzun vadede etkileri var

Dijital bağımlılık türlerinin gençler üzerinde uzun ve kısa vadeli etkileri bulunuyor. Ancak internet bağımlığı, özellikle de gençlerde tek başına çözülmesi zor bir sorun. Öğretmen, veli eğitimi, öğrenci eğitimi ve bilinçlendirme gibi çabalara, sağlık konusu da eklenerek çözüm aranabilir

İnternet bağımlılığının hem kısa hem de uzun vadede etkileri var
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Günlük yaşamı engelleyen, aşırı ya da zorlayıcı internet kullanımıyla karakterize davranış bozukluğuna internet bağımlılığı demekteyiz. Bu ciddi rahatsızlığın nedenlerini, etki, teşhis, önlem ve tedavisini kapsamlı biçimde ele almak gerekir. İnternet bağımlılığı özellikle öğrenciler üzerinde etkilidir.

Dijital bağımlılık türlerinin gençler üzerinde uzun ve kısa vadeli etkileri vardır. Ders performansında düşüş, kaygı ve depresyon gibi duygusal belirtiler, ağrı ve uyku bozuklukları gibi fiziksel belirtilerle seyreder. Kilo alma ya da verme, bulanık ya da zor görme, izolasyon ve işten kaçınma gibi belirtiler sonraki aşamadır.

ERKEN TEŞHİS

İnternet bağımlılığının olumsuz sonuçlarının önlenmesinde erken teşhis ve müdahale gerekir; ancak bunun önünde bazı engeller vardır. Öğrenciler ebeveynlere ve eğitimcilere, internet kullanımları hakkında yalan söyleyebilmektedir. Öncelikle gençler, interneti bırakamadıklarının, kullanım sırasında öfke ve sinir gösterdiklerinin ve internette çok fazla zaman geçirdiklerinin farkına varmalıdır.

Bu gibi belirtiler arttığında spor alışkanlıkları azalır, düzenli ders çalışma alışkanlığı gelişemez ve ekran karşısında geçirilen vakitler sağlığı bozar. Gözler ve mide rahatsızlıkları ve özellikle de sırt ve baş ağrıları artar.

İnternet bağımlılığı sadece dijital nedenlerle oluşmaz. Düşük benlik saygısı ya da depresyon gibi kişisel faktörler, bireylerin çevrimiçi etkinliklerde rahatlık arayışına neden olabilir. Ayrıca akran baskısı ve sosyal izolasyon da bağımlılık davranışlarını etkiler. Bu çoklu faktörlerin birbirine olan etkisinin incelenmesiyle birlikte tedavi için bir adım atılabilir.

MÜCADELE

Ebeveynler ve eğitimciler açısından en hızlı çözüm alınacak alan öğretmen ve ebeveyn eğitim programları ve okul temelli önleme mücadeleleri olabilir. Bu programlar, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku gibi sağlıklı alışkanlıkları teşvik eden ve aşırı ekran süresiyle ilişkili riskler hakkında farkındalık yaratan eğitimlerdir.

İnternet bağımlılığıyla kendi kendisine mücadele eden bireyler için de bazı etkili tedavi yöntemleri mevcuttur. Psikoterapi ya da bilişsel-davranışçı terapiyi içerebilen psikososyal terapiler bu tarz bağımlılıklarda etkili olabilmektedir. Bu terapiler, bireylerin, bağımlılıklarına katkıda bulunan alttaki psikolojik sorunları ele alır ve bağımlılık davranışlarını yönetmek ya da başa çıkma stratejileri geliştirmek için yardımcı olur.

Psikososyal tedavinin tek başına yeterli olmadığı ağır vakalarda ek olarak farmakoterapi de kullanılabilir. İlaç kullanımı son derece yetkin uzmanlar tarafından dikkatlice uygulanmalıdır.

DİJİTAL KONTROL

Bazı bireyler bağımlılıklarını bir kerede terk edebileceklerini umarak “ya hep ya hiç” gibi yöntemlere başvurabilmektedir. Ancak bu durum başka türlü stresler biriktirebilir. Öncelikle ekran süresine sınır koymak ya da belirli web sitelerine ya da uygulamalara erişimi engelleyen yazılım programlarını kullanmak denenebilir. Bağımlılığın bu türüne teknoloji yol açtığı gibi, tedavide de teknoloji denenebilir. Bazı yazılım programları, bireylerin internet kullanımlarını izlemelerine ve ekran başında geçirdikleri süreyi azaltmak için hedefler koymalarına yardım etmektedir. Diğer programlar, günün belli saatlerinde belirli web sitelerine ya da uygulamalara erişimi engelleyebilir.

UZUN VADELİ ÇÖZÜM

Gençlerde internet bağımlılığı en net olarak uzun vadeli çözülebilir. İnternete erişim zorlaştırılmalıdır. İş, eğitim ve alışveriş dışında alarm kurarak dijital aletlerden uzaklaşılmalıdır. Dış aktivitelere ağırlık verilmelidir. Kitap okuma, oyun oynama, spor yapma, yürüyüş ve hobilerle ilgilenme gibi fiziksel etkinliklere başvurulmalıdır. Bağımlılıkla başa çıkmak için duygusal ve psikolojik destek alınmalıdır. Ayrıca gençleri uygun psikolojik koşullarda dinlemek ve destek vermek önemlidir. İnternet bağımlığı, özellikle de gençlerde tek başına çözülmesi zor bir sorundur. Öğretmen, veli eğitimi, öğrenci eğitimi ve bilinçlendirme gibi çabalara, sağlık konusu da eklenerek çözüm aranmalıdır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tarihi Emirgan Çeşmesi'ndeki hasarla ilgili açıklama - Haberler
GÜNDEM Tarihi Emirgan Çeşmesi'ndeki hasarla ilgili açıklama
Gümüşhane'deki bir kanalizasyon kazısında kafatası bulundu
GÜNDEM Kanalizasyon kazısında kafatası bulundu
Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan
GÜNDEM Trabzon kara yolunda heyelan! Son anda kurtuldular
Pelin Ceylan cinayetinde son dakika! Korkunç gerçek ortaya çıktı: Adını değiştirmiş... - Güncel Haberler
GÜNDEM Adını ve soyadını değiştirdi ama cinayete kurban ...
Edirne'de fırtınada çatıdan düşen işçilerden biri hayatını kaybetti! - Günün Haberleri
GÜNDEM Fırtınada çatıdan düşen işçilerden biri hayatını ...
Son dakika haberi: Antalya'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
GÜNDEM Antalya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
29 ilde 20 milyonluk "Düzenek"
GÜNDEM 29 ilde 20 milyonluk "Düzenek"
Kanser iddiasıyla göğüsleri alındı, 6 yıldır mahkemede hakkını arıyor
GÜNDEM Kanser iddiasıyla göğüsleri alındı! 6 yıldır hukuk ...
Elif Güneş cinayetinde son dakika gelişmesi: Katilin cezası açıklandı... - Haberler
GÜNDEM Elif Güneş'in katilinin cezası belli oldu!
Son dakika haberi: Kripto para operasyonunda bazı Tiktok fenomenleri de gözaltında!
GÜNDEM Kripto para operasyonunda bazı fenomenler de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.