8 Ocak itibariyle yurdumuzun bazı il ve ilçelerinde internet kesintisi yaşanacak. İşte Türk Telekom tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları...

6 İLDE BELİRLİ İÇELERDE TÜRK TELEKOM İNTERNET BAĞLANTISI KESİLECEK

Kesintilerle ilgili olarak yapılan açıklamada, “Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'un açıklamasına göre 7-8 Ocak günlerinde altyapı çalışması kaynaklı internet kesintisi yaşayacak il ve ilçeler:

* İstanbul, Ümraniye – 8 Ocak 00:01:00-8 Ocak 06:00:00

* Bitlis, Mutki – 7 Ocak 15:00:00-7 Ocak 17:00:00

* Hatay, Antakya – 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 05:00:00

* Hatay, Hassa – 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 06:00:00

* Antalya, Akseki – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 08:00:00

* Adıyaman, Merkez – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

* İstanbul, Beykoz – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

* Trabzon, Ortahisar – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00