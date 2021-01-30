GÖKTEKİ KALE (1986)

(Castle in the Sky-Tenkû no Shiro Rapyuta)



Bir aksiyon sahnesiyle açılan “Gökteki Kale”, herkesin peşinde koştuğu değerli bir taşla ilgili... Bir de efsanevi kale var. Aslında kaleden ziyade havada uçan bir ada... Ana karakterlerimiz ise iki küçük çocuk… Sheeta, ailesinden kalma kristal taşı korumaya çalışıyor, Pazu da ona yardım ediyor. Zeplinler, sinek kanatlı tuhaf hava araçları, korsanlar, ajanlar, askerler ve yüksek dağ köyleriyle kendine özgü bir görsel dünya vaat eden fantastik bir macera… Gösterime girdiği yıl sadece Japonya’da değil dünya genelinde de başarılı olmuş, Japon popüler kültüründe derin izler bırakmıştı. (Netflix)