ÜÇÜNCÜ TÜRDEN YAKINLAŞMALAR (1977)

(Close Encounters of the Third Kind)



Bilimkurgu sinemasının mihenk taşlarından kabul edilen bir film... Senaryoyu da yazan yönetmen Steven Spielberg, “kötü niyetli, istilacı uzaylılar” fikrini bir yana bırakarak “uzaylılarla insanlar arasındaki iletişim” fikrinden yola çıkar ve yeni bir bakış açısı getirir. Paralel olarak seyrettiğimiz iki hikâyeden birinde bilim insanları uzaylılarla iletişim için müziği kullanırken, diğerinde uzaylılarla telepatik bağ kuran insanların öykülerini izleriz. Bu insanlar, dışarıdan bakıldığında saplantılı gibi görünseler de amaçlarına doğru ilerlerler. Gişelerde büyük ilgi gören film 1977’de 8 dalda Oscar’a aday olmuş ama sadece görüntü yönetmeni Vilmos Zsigmond’a Oscar kazandırmıştı. (Netflix)