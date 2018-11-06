Inti Gas Ayacucho - Alianza Lima karşılaşma önü

Peru Premier Lig Clausura maçında Inti Gas Ayacucho ile Alianza Lima, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23:30. Inti Gas Ayacucho 21 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Alianza Lima 19 puanda ve 6. sırada. Inti Gas Ayacucho son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Alianza Lima, son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 451 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Inti Gas Ayacucho kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Alianza Lima sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Inti Gas Ayacucho önceki hafta Sporting Cristal mücadelesinde 5-3 kazandı.

Alianza Lima ise Universitario karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, alan Inti Gas Ayacucho, 13 gol attı ve 5 gol yedi.

Alianza Lima ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Alianza Lima, 5 gol atarken 4 gol yedi.

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