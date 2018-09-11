Inti Gas Ayacucho - Melgar maç önü

Peru Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Inti Gas Ayacucho, 11 Eylül 2018 Salı günü Melgar takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:30. Ev sahibi Inti Gas Ayacucho, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Melgar, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 491. İddaa'da Inti Gas Ayacucho kazanır 2.70, berabere biter 3.00, Melgar kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.
Inti Gas Ayacucho son haftadaki Deportivo Municipal müsabasında 2-0 yenildi.
Melgar ise Sport Huancayo maçında 2-0 yenildi.
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