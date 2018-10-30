Inti Gas Ayacucho - Sport Boys maçı ne zaman?

Inti Gas Ayacucho ve Sport Boys, 30 Ekim 2018 Salı günü Peru Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:30. 18 puanlı Inti Gas Ayacucho 3. sırada bulunuyor, Sport Boys 12 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Inti Gas Ayacucho, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sport Boys, son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 470 kodlu maçı oynayanlar; Inti Gas Ayacucho galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Sport Boys galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Inti Gas Ayacucho önceki hafta Sport Boys mücadelesinde 4-1 kazandı.

Sport Boys ise Inti Gas Ayacucho maçında 4-1 yenildi.

Inti Gas Ayacucho, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, yaşadı ve 10 gol atıp 3 gol yedi.

Sport Boys ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sport Boys, 3 gol atarken 10 gol yedi.

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