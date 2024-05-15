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        Haberler Gündem İntikam cinnetinde mimarı öldürdü! - Güncel haberler

        İntikam cinnetinde mimarı öldürdü!

        Olay, Konya'da meydana geldi. Kız arkadaşıyla masaj salonu açacaktı, 2 milyon lira kredi çekti. Ama iddiaya göre dolandırıldı. Öfkelenen adam önce suçladığı arkadaşını yaraladı. 2,5 saat sonra da ofisini bastığı mimarı vurup öldürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 22:30 Güncelleme: 15.05.2024 - 22:34
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        İntikam cinnetinde mimarı öldürdü!
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        Olay, Konya'da meydana geldi.

        Kız arkadaşıyla masaj salonu açacaktı, 2 milyon lira kredi çekti.

        Ama iddiaya göre dolandırıldı.

        Öfkelenen adam önce suçladığı arkadaşını yaraladı.

        2,5 saat sonra da ofisini bastığı mimarı vurup öldürdü.

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