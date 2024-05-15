İntikam cinnetinde mimarı öldürdü!
Olay, Konya'da meydana geldi. Kız arkadaşıyla masaj salonu açacaktı, 2 milyon lira kredi çekti. Ama iddiaya göre dolandırıldı. Öfkelenen adam önce suçladığı arkadaşını yaraladı. 2,5 saat sonra da ofisini bastığı mimarı vurup öldürdü.
Giriş: 15.05.2024 - 22:30 Güncelleme: 15.05.2024 - 22:34
Olay, Konya'da meydana geldi.
Kız arkadaşıyla masaj salonu açacaktı, 2 milyon lira kredi çekti.
Ama iddiaya göre dolandırıldı.
Öfkelenen adam önce suçladığı arkadaşını yaraladı.
2,5 saat sonra da ofisini bastığı mimarı vurup öldürdü.
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