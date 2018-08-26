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Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir' de yaşamıştır. İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olan sanatçı, Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'un dikkatini çekti ve albüm teklifi aldı.