İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavına kimler başvurabilir?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olan bursluluk sınavının başvuru şartları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamasıyla birlikte İOKBS sınav tarihi belli oldu. Peki, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir? İşte tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından maddi durumu yetersiz olan öğrencilere devlet bursu imkanı sunan İOKBS bursluluk sınavına yönelik araştırmalar hız kazandı. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerini kapsayan sınavın ne zaman yapılacağına dair beklenen resmi açıklama MEB’den geldi. Bu kapsamda “2026 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, başvuru şartları neler?” soruları yanıt buldu. İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.
İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı.
Geçtiğimiz sene başvuru süreci 10 Şubat- 3 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşmişti.
BURSLULUK SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
2026 İOKBS Bursluluk Sınavı başvuru şartları, 2026 başvuru kılavuzunun MEB tarafından yayınlanmasının ardından belli olacak.
Geçtiğimiz yılın başvuru kılavuzunda ise şartlar şu şekildeydi:
- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,
- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 Mali Yılı için tespit edilen 195.000,00 TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacak.
- Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecek.
2026 İOKBS BURS MİKTARI NE KADAR OLACAK?
2026 İOKBS Bursluluk Sınavı için devlet tarafından verilecek burs miktarı resmi olarak henüz açıklanmadı. Kesin rakam MEB’in 2026 bursluluk sınavı kılavuzu yayımlandığında netleşecek.
2025 yılının Ocak-Haziran dönemi için İOKBS bursluluk ödemeleri 2 bin 15 TL olarak belirlenmişti.