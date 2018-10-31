Apple’ın geçen ay yayınladığı iOS 12’nin yeni güncellemesi iOS 12.1 kullanıma sunuldu. iOS 12’ye gelen ilk büyük güncelleme olan ve dün akşam saatlerinde yayınlanan iOS 12.1, Grup FaceTime özelliğinin yanı sıra aralarında nazar boncuğunun da bulunduğu 70'den fazla yeni emoji ile geliyor.
İyileştirmeler ve sorun gidermelerini de barındıran iOS 12.1, iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR için eSIM ile çift SIM desteği de sunuyor. Yaklaşık 500 MB boyutunda olan iOS 12.1 ile gelen yenilikler şunlar:
Grup FaceTime: Aynı anda 32 kişiyle hem görüntülü hem de sesli görüşmeleri destekleme. Konuşmaların özel kalması için uçtan uca şifreleme. Grup FaceTime özelliğini doğrudan Mesajlar uygulamasından başlatma.
eSIM ve çift SIM: iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR cihazlarında iki ayrı telefon numarasının kullanılmasına izin veren eSIM ile Çift SIM özelliği.
Emoji: Kızıl, kır, kıvırcık saçlı ve saçsız yeni karakterler, daha fazla duygu ifade eden gülen yüzler, daha fazla hayvan, spor, yiyecek ve nazar boncuğu emojisi de dahil olmak üzere 70’in üzerinde yeni emoji.
Diğer yenilikleri ve sorun gidermeleri: iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR için Kamera önizleme alanına Derinlik Denetimi özelliği. iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR için hücresel bağlantıyı iyileştirme.
Face ID veya Touch ID ile çocuğunuzun Ekran Süresi parolasını değiştirme ve sıfırlama özelliği. iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ta cihazın beklenmedik bir şekilde kapanmasını engelleyen performans yönetimi özelliği. Kamera, Siri ve Safari uygulamalarında VoiceOver’ın güvenilirliğini iyileştirme.
HANGİ CİHAZLARA YÜKLENEBİLİR?
iOS 12.1, Apple’un şu iPhone ve iPad modellerine yüklenebiliyor: iPhone XR, iPhone XS , iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 5s, 12.9 inç iPad Pro (2. nesil), 10.5 inç iPad Pro, 12.9 inç iPad Pro (1. nesil), 9.7 inç iPad Pro, iPad (5. nesil), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3.
iOS 12.1 NASIL YÜKLENİR?
iPhone veya iPad’de Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip ederek, iOS 12.1 güncellemesi yüklenebiliyor. Eğer Otomatik Güncellemeler açıksa, yeterli şarj olduğunda veya cihaz pile bağlı iken, yeni yazılım otomatik olarak yükleniyor. Ayrıca iPhone veya iPad’i bilgisayara bağlayıp, iTunes üzerinden de güncelleme yapılabiliyor.
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