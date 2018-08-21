iPad patladı, Apple mağazası boşaltıldı!

Apple iPad'in içindeki batarya geçtiğimiz günlerde Apple'ın Hollanda'daki mağazalarından birinde patladı. Çalışanların nefes almakta zorlanması nedeniyle mağazanın tahliye edildiği olayda itfaiye de olay yerine geldi.

Olay, Hollanda'daki üç resmi Apple mağazasından biri olan Amsterdam'daki Leidseplein Meydanı'ndaki Apple mağazasında gerçekleşti. Yerel itfaiyenin bir üyesine göre bir pil takımının aşırı ısındığı ve patlamaya neden olduğuna inanılıyor.

Yaşanan olayda gözle görünür bir duman veya yangın çıkmadı ancak Apple Store'daki üç personel solunum yolu şikayetinde bulundukları için çalışanlara yardımcı olmak için bir ambulans da olay yerine ulaştı. Yerel basın kaynağı AS Media'ya göre tahliye ufak çapta bir paniğe neden oldu.

— AS Media (@asmedianl) August 19, 2018

iPad ve bataryasının kalanı kumla dolu bir konteynere güvenli bir şekilde yerleştirildi ve itfaiye mağazanın tamamen havalandırıldıktan sonra çalışmasına devam etmesi için güvenli olduğuna karar verdi. Mağaza pazar günü öğleden sonra tekrar açıldı.

iPad'in ziyaretçiler tarafından kullanılmak üzere sergilenen bir model ya da tamir için bırakılan bir model olup olmadığı belli değil ancak olaydan sadece çalışanların etkilenmesi, iPad’in de kum dolu bir kutuya konması cihazın serviste olabileceğini gösteriyor

Bu olay içinde bulunduğumuz yıl dünya çapında Apple mağazalarında meydana gelen üçüncü batarya yangın veya patlama örneği.

Ocak ayında İsviçre'de Zürih'teki Apple mağazasında bir iPhone bataryası patlamış ve çalışanlar tedavi görmüştü. Kısa süre sonra, Valencia, İspanya'daki bir Apple mağazasında başka bir pil patlamış ancak herhangi bir acil duruma yol açmamıştı.

Bunların dışında yetkili olmayan servisler tarafından değiştirilen pillerin patladığı da raporlanmış durumda.

Lityum iyon piller dünya çapında milyonlarca insan tarafından sorunsuzca kullanılmasına rağmen uygun kullanılmadığında ve/veya yan sanayi ucuz ürünler tercih edildiğinde riskler artmakta. Bu tip yangın ve patlama olaylarının kayıtlarını tutan Londra İtfaiyesi’nin bu konudaki tavsiyelerine kulak vermek hepimiz için daha sağlıklı olacaktır; “Her zaman ürünle birlikte verilen şarj cihazını ve kabloyu kullanın. Orijinal yedek parçaları alın ve uzun süre kullanılmadığında telefonlarınızı şarj cihazına bağlı bırakmayın"

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