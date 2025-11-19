İpek Duben’in ’70- başlıklı kişisel sergisi Galerist'te
Galerist, İpek Duben'in '70- başlıklı kişisel sergisine 22 Kasım 2025 – 3 Ocak 2026 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. '70-, sanatçının 1970'lerde başlayan ve bu dönemle sınırlı kalmayarak sonraki üretimlerine de yön veren erken dönem desenlerine odaklanıyor. Bu desenler, Duben'in ilerleyen yıllarda biçimlenecek pratiğinin katmanlı ve mekânsal duyarlılığının ilk izlerini görünür kılıyor. Farah Aksoy ve Amira Arzık küratörlüğünde hazırlanan sergi, sanatçının resimlerinin biçimsel temellerine ışık tutuyor
1960’ların sonunda Siyaset Bilimi doktorasının sonuna geldiği noktada bırakıp sanata yönelen İpek Duben, bu kararıyla yalnızca alanını değil, düşünme biçimini de dönüştürür.
1972-1976 yılları arasında New York Studio School’da aldığı eğitim, onun pratiğinde bir dönüm noktası olur. Figüratif alıştırmaların soyut jestlerle iç içe geçtiği bu yoğun desen dönemi, Duben’in çizimi bir temsil aracından çıkarıp düşünmenin ve hissetmenin bedensel bir biçimi olarak ele almasını sağlar.
İstanbul’a döndüğünde, akademik çevrelerin dışında ama onlarla diyalog hâlinde, sessiz ve kararlı bir üretim sürecine girer. Bu dönemde sezgisel yönelimlerle farklı malzemeler arasında dolaşır; ilerleyen yıllarda belirginleşecek çok yönlü pratiğinin temellerini atar.
Bu sergi, İpek Duben’in resimlerinden çok, o resimlerin nasıl mümkün hâle geldiğine bakar. 1970’lerde ürettiği desenler, burada bir ön hazırlık değil; sanatçının görsel düşünme biçiminin kendisidir. Kendisini “espas çalışan bir sanatçı” olarak tanımlayan Duben, çizgiyle renk, figürle yüzey, bedenle mekân arasındaki geçişleri araştırır. Bu erken desenlerde sezilen yüzey duyarlılığı, 1990’lardaki serilerinde katmanlı bir yüzey araştırmasına, 2010’larda ürettiği tuval çalışmalarında ise bedensel bir gerilime dönüşür.
İpek Duben ’70-, sanatçının erken dönem arayışlarıyla sonrasında biçimlenen çok katmanlı işleri arasında bir köprü kurar; izleyiciyi çizimin düşünceyle elin hareketi arasındaki o keşif anına davet eder.
’70- başlıklı sergi, 3 Ocak 2026 tarihine kadar salı–cumartesi günleri 11.00-19.00 saatleri arasında Galerist’te ziyaret edilebilir.