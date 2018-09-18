Aleyna Tilki - Havva Öztel - Emrah Karaduman
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"Kabul edelim iyi reklam yaptı Aleyna"

Habertürk yazarı İpek Durkal, Aleyna Tilki'nin dün gece attığı tweetleri ve paylaştığı gözyaşlarıyla dolu videosunu kaleme aldı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in de bu reklam kampanyasına dahil olduğunu söyleyen Durkal, "Neyse, kabul edelim çok iyi reklamdı" dedi

18.09.2018 - 13:51 | Güncelleme:

Dün gece attığı tweetler ve paylaştığı gözyaşlarıyla dolu videosuyla gündeme oturan Aleyna Tilki gerçek bir pazarlama harikası.



Aranjörü ve sevgilisi Emrah Karaduman’ın ‘BombarDuman’ albümünün çıktığı saatlerde Aleyna kendisinin seslendirdiği ‘Sevmek Yok’ şarkısının sözlerini paylaşıyordu sosyal medyasında. ‘Kendimden başkasını sevmek yok bundan sonra’ dediği şarkı sözlerini bir tık değiştirmişti sadece.

ŞARKININ SÖZLERİ

Ondan bir kaç saat önce de Emrah Karaduman koymuştu bu şarkıyı sosyal medyasına. Millet altına, Karaduman’ın Aleyna’yı aldattığına inanıp döşenmiş de döşenmiş. Yahu bir dinleseniz, zaten anlayacaksınız şarkının sözlerindeki paralelliği…



ANNE DE REKLAMA DAHİL

Aleyna’nın annesi Havva Hanım da dahil oldu bu reklam kampanyasına. Neyse, kabul edelim çok iyi reklamdı. Ancak bu iş yalancı çoban hikayesine dönmesin sakın. Yarın öbür gün Aleyna sosyal medyasına yine ‘İlk defa bu kadar samimi davranıyorum’ diye yazdığında kimse inanmayacak.

 

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