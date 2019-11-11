Geçtiğimiz günlerde polis ekiplerince PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında Van İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve Başkan yardımcısı Şehzade Kurt gözaltına almıştı. Yacan'ın gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığınca İpekyolu Belediyesine ilçe Kaymakamı Sinan Aslan görevlendirildi.
Yacan ve Kurt TEM şubedeki işlemlerinin ardından bugün akşam saatlerinde mahkemeye çıkarıldı.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yacan, savunma yaptı. Mahkem başkanının yönelttiği, "Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenlerin işe alınması, belediyedeki makam odasında bulunan Atatürk ve Türk Bayrağının kaldırılması, PKK'ın talimatı ile ilçede Belediye başkan adayı gösterilmesi, MLKP'li teröristin cenazesine katılması, ihalelerle PKK'ya finansman sağlamasa" sorularına cevap veren Yacan, suçlamaları reddetti.
Savunmaların ardından mahkeme heyeti Yacan ve Kurt'un tutuklanmasına karar verdi.
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