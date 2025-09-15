iPhone 17 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 17 Türkiye fiyatları ne kadar?
ABD'li teknoloji devi Apple, yeni akıllı telefon modelleri iPhone 17 serisini tanıttı. Teknolojiyi yakından takip edenlerin radarına giden yeni modelde ön sipariş alınmaya devam ediyor. Yeni model, yapay zekâ özelliklerini destekleyecek. Hızlı şarj özelliğine sahip olacak ve geliştirilmiş pil ömrü ile bir önceki modele göre 8 saat daha fazla video oynatabilecek. Peki, iPhone 17 Türkiye satış tarihi nedir, Türkiye fiyatları kaç liradan başlıyor? İşte, detaylar...
Apple yeni telefon serisi iPhone 17'yi tanıttı. Daha büyük ekranı ve daha ince çerçevesi bulunan iPhone 17, 256 GB'tan başlayan depolama kapasitesi ile siyah, lavanta, sis mavisi, adaçayı ve beyaz olmak üzere 5 farklı renkte satışa sunulacak. Yeni seri, Türkiye'nin de içinde olduğu 60 ülkede ön sipariş almaya devam ediyor. Peki, iPhone 17 ne zaman satışa çıkacak?
iPHONE 17 TÜRKİYE FİYATLARI
iPhone 17 Serisi Türkiye Fiyatları (KDV Dahil) Apple’ın resmi sitesinde açıklanan fiyatlar şu şekilde:
iPhone 17 Pro: başlangıç fiyatı 107.999 TL
119.999 TL başlangıç fiyatı olan Pro Max versiyonun 2 TB'lık seçeneği ise 168.999 TL'ye kadar çıkıyor.
iPhone 17 Air (128GB): başlangıç fiyatı 97.999 TL
iPhone 17: başlangıç fiyatı 77.999 TL
iPHONE 17 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
iPhone 17 Serisi, Türkiye'de 19 Eylül 2025 tarihinden itibaren satılmaya başlayacak. Apple, yeni model için ön sipariş almaya devam ediyor.
iPHONE 17 TESLİMAT SÜRELERİ UZADI
Apple’ın web sitesine göre; yoğun ilgi gören iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin teslimat süresi 5-6 haftaya uzadı.
YENİ iPHONE 17 SERİSİ ÖZELLİKLERİ
Ortak Özellikler (Tüm iPhone 17 Serisi)
- iOS 26 işletim sistemi ve “Liquid Glass” arayüzü
- Apple Intelligence (AI) entegrasyonu: gerçek zamanlı çeviri, AI destekli fotoğraf düzenleme, kişiselleştirilmiş öneriler
- 120Hz ProMotion OLED ekran (serinin tüm modellerinde mevcut)
- Yeni renk seçenekleri (model bazında farklılık gösterebilir)
- MagSafe aksesuar desteği ve kablosuz şarj
- USB-C hızlı şarj: 35W hızlı şarj, 25W MagSafe kablosuz şarj
iPhone 17 Air
- Ultra ince tasarım: 5.5 mm kalınlık, 145 gram ağırlık
- 6.6 inç OLED ekran, ProMotion, ince çerçeveler, %25 artırılmış parlaklık
- A19 Pro çip (3nm), 12GB RAM (Pro modellerle aynı performans)
- Kamera: Tek 48MP Fusion arka kamera, 24MP TrueDepth ön kamera
- Batarya: 3.149 mAh (Silikon anot teknolojisi ile %15 enerji yoğunluğu artışı), tam gün kullanım
- eSIM-only tasarım, fiziksel SIM kart yuvası yok
- MagSafe batarya aksesuarı ile 40 saat video oynatma süresi
iPhone 17 Pro
- 6.3 inç OLED ProMotion ekran
- Yarım alüminyum-yarım cam gövde, alüminyum tek parça tasarım, “seramik kalkan” ile dayanıklılık
- Üçlü arka kamera sistemi: yeni yatay kamera adası, LiDAR sensörü ve flaş sağ tarafa taşındı
- Renk seçenekleri: naber mavisi (sıvı metal efekti), turuncu, siyah, beyaz
- A19 Pro çip (3nm) ve 12GB RAM
- Kablosuz şarj ve MagSafe desteği
iPhone 17 Pro Max Özellikleri
Ekran:
- 6.9 inç OLED panel
- 120Hz ProMotion desteği
- Liquid Glass arayüzü + iOS 26
Tasarım:
- Alüminyum + cam gövde
- Titanyum çerçeveden vazgeçilmiş → daha hafif ve dayanıklı
- Yatay kamera adası (3’lü lens sistemi)
- Renkler: Naber mavisi, turuncu, siyah, beyaz
- İşlemci & Performans:
- A19 Pro çipi (3nm üretim süreci)
- 12GB RAM
- Apple Intelligence (AI) entegrasyonu
- Daha verimli enerji tüketimi
Kamera Sistemi:
- 48MP ana sensör (geliştirilmiş düşük ışık performansı)
- 48MP ultra geniş açı
- 48MP telefoto (5x optik zoom)
- LiDAR sensörü geliştirilmiş
- 24MP TrueDepth ön kamera
- Profesyonel seviye video: 8K HDR kayıt
Batarya:
- Silikon anot batarya teknolojisi
- %20 daha uzun pil ömrü
- 40 saat video oynatma süresi
- 35W USB-C hızlı şarj + 25W MagSafe
Diğer Özellikler:
- Apple Intelligence destekli gerçek zamanlı çeviri
- AI destekli fotoğraf ve video düzenleme
- eSIM-only (fiziksel SIM yok)
- Gelişmiş soğutma sistemi (iPhone 16’daki ısınma sorunlarına çözüm)
- Seramik kalkan ile ekstra çizilme/darbe direnci