Apple yeni telefon serisi iPhone 17'yi tanıttı. Daha büyük ekranı ve daha ince çerçevesi bulunan iPhone 17, 256 GB'tan başlayan depolama kapasitesi ile siyah, lavanta, sis mavisi, adaçayı ve beyaz olmak üzere 5 farklı renkte satışa sunulacak. Yeni seri, Türkiye'nin de içinde olduğu 60 ülkede ön sipariş almaya devam ediyor. Peki, iPhone 17 ne zaman satışa çıkacak?