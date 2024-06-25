İphone 6 hangi yıl çıktı, özellikleri neler?

Apple, teknoloji dünyasında yenilikçi ve çığır açan ürünleriyle tanınır. 2014 yılında piyasaya sürülen iPhone 6, bu geleneğin bir parçası olarak büyük bir ilgiyle karşılandı. Yeni tasarımı, daha büyük ekranı ve gelişmiş özellikleri ile iPhone 6, kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşıladı. Bu model, Apple'ın akıllı telefon pazarındaki liderliğini pekiştirirken, kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıdı. Bu yazımızda, iPhone 6'nın hangi yıl ve ne zaman piyasaya sürüldüğünü, özelliklerini ve bu modelin neden bu kadar önemli olduğunu detaylı bir şekilde ele alacağız.

iphone 6 Hangi Yıl Çıktı?

iPhone 6, 2014 yılında piyasaya sürüldü. Apple, 9 Eylül 2014 tarihinde düzenlediği özel bir etkinlikte iPhone 6'yı tanıttı. Bu tanıtım, Apple'ın her yıl düzenlediği ve büyük bir merakla beklenen geleneksel ürün lansmanlarından biriydi. iPhone 6, 19 Eylül 2014 tarihinde dünya genelinde satışa sunuldu ve kısa sürede büyük bir ilgi gördü.