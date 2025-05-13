APPLE ZAMMINA GÖRE EN UCUZ VE EN PAHALI IPHONE NE KADAR OLACAK?

Türkiye, yüksek ithalat vergileri ve Türk Lirası’nın değer kaybı nedeniyle iPhone’un en pahalı olduğu ülkelerden biri. Son yapılan zamlarla, 1 TB iPhone 15 Pro Max’in fiyatı 109.999 TL’ye ulaştı; bu, ABD’deki 1.599 dolarlık fiyatın yaklaşık 3.400 dolara denk gelmesi demek. Yeni gümrük vergileriyle iPhone fiyatlarına yüzde 43’e varan zam gelebilir. Bu durumda, Türkiye’de en ucuz iPhone’un 72 bin 499 TL, en pahalı modelin ise 200 bin TL’lere yükselebileceği öngörülüyor.