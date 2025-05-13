Apple'a zam geliyor! En ucuz ve en pahalı iPhone fiyatları ne kadar olacak?
Apple, bu sonbaharda tanıtacağı yeni iPhone modellerinde fiyat artışı yapmaya hazırlanıyor. Şirket her ne kadar bu zam kararını doğrudan ABD'nin gümrük tarifeleriyle ilişkilendirmese de Çin'den yapılan ithalata uygulanan yüzde 30'luk vergi halen geçerliliğini koruyor. Bu durum, üretim maliyetlerini artırırken fiyatlara da yansıyacak gibi görünüyor. Peki, Apple ürünlerine ne kadar zam yapılacak? Yeni iPhone'ların etiket fiyatları ne seviyeye çıkacak? İşte merak edilen zam detayları…
Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Apple, bu sonbaharda piyasaya süreceği yeni modeller için fiyat artışı planlıyor. Üretimini büyük ölçüde Çin'de gerçekleştiren şirket, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin etkilerini doğrudan hissediyor. Bu durumun, iPhone başta olmak üzere birçok Apple ürününün fiyatına yansıması bekleniyor. Peki, Apple zam oranı ne kadar olacak? Yeni modellerle birlikte en pahalı iPhone’un fiyatı nereye ulaşacak? İşte merak edilen ayrıntılar…
APPLE ZAMMINA GÖRE EN UCUZ VE EN PAHALI IPHONE NE KADAR OLACAK?
Türkiye, yüksek ithalat vergileri ve Türk Lirası’nın değer kaybı nedeniyle iPhone’un en pahalı olduğu ülkelerden biri. Son yapılan zamlarla, 1 TB iPhone 15 Pro Max’in fiyatı 109.999 TL’ye ulaştı; bu, ABD’deki 1.599 dolarlık fiyatın yaklaşık 3.400 dolara denk gelmesi demek. Yeni gümrük vergileriyle iPhone fiyatlarına yüzde 43’e varan zam gelebilir. Bu durumda, Türkiye’de en ucuz iPhone’un 72 bin 499 TL, en pahalı modelin ise 200 bin TL’lere yükselebileceği öngörülüyor.
APPLE YÜZDE 43 ZAM YAPARSA GÜNCEL FİYATLAR NE OLUR?
ABD-ÇİN TİCARET GERİLİMLERİ VE APPLE’IN STRATEJİSİ
Apple, ABD-Çin ticaret gerilimlerinden en çok etkilenen şirketlerden biri. Eski Başkan Donald Trump’ın başlattığı tarifeler, son aylarda bu gerilimi tırmandırdı. Tarifeler, küresel tedarik zincirlerini aksatırken, Apple’ı üretiminin bir kısmını Hindistan’a kaydırmaya zorladı. Şirket, Nisan-Haziran çeyreğinde tarifelerin yaklaşık 900 milyon dolar ek maliyet yaratacağını ve ABD’de satılan iPhone’ların çoğunun Hindistan’dan tedarik edileceğini açıkladı. Türkiye’de ise ithalat vergileri ve kur dalgalanmaları, iPhone fiyatlarını dünya ortalamasının çok üzerine çıkarıyor.