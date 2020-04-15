iPhone SE 2 özellikleri nedir? iPhone SE 2 Türkiye fiyatı, Apple kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Suya ve toza karşı dayanıklığı ile dikkat çeken yeni iPhone SE'nin özellikleri ile ilgili detaylar haberimizde...
YENİ İPOHONE SE 2 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Retina HD ekran
IPS teknolojisine sahip 4.7 inç (diyagonal) geniş ekran LCD Multi-Touch
326 ppi yoğunlukta 1334 x 750 piksel çözünürlük
1400:1 kontrast oranı (tipik)
True Tone ekran
Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)
Haptic Touch
625 nit maksimum parlaklık (tipik)
Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
Ekran Yakınlaştırma
Ulaşılabilirlik
ÇİP
A13 Bionic çip Üçüncü nesil Neural Engine
Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık
60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP67 derecesi (30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlik)
KAMERA
12 MP Geniş kamera
ƒ/1.8 diyafram
5 kata kadar dijital zoom
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi'ne sahip Portre modu
Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
Optik görüntü stabilizasyonu
Altı bileşenli lens
Yavaş Senkron özelliğine sahip LED True Tone Flash
Panorama (63 megapiksele kadar)
Safir kristal lens kapağı
Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme
Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR
Gelişmiş kırmızı göz düzeltme
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG
VİDEO KAYDI
Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için
genişletilmiş dinamik aralık
Videolar için optik görüntü stabilizasyonu
3 kata kadar dijital zoom
LED True Tone Flash
QuickTake video
Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme
Videoyu oynatırken yakınlaştırma
Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
Stereo kayıt
Ön Kamera
7 MP Kamera
ƒ/2.2 diyafram
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi'ne sahip Portre modu
Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
Saniyede 30 kare 1080p HD video kaydı
Retina Flash
QuickTake video
Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Fotoğraflar için otomatik HDR
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p)
GÖRÜNTÜLÜ ARAMA
Wi-Fi veya hücresel ağ üzerinden FaceTime görüntülü arama
Sesli Arama5
FaceTime sesli arama
Voice over LTE (VoLTE)4
Wi-Fi üzerinden arama4
Ses Çalma
Desteklenen ses biçimleri: AAC-LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Korumalı AAC, MP3, Lineer PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3),Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) ve Audible (2, 3, 4 biçimleri, Audible Enhanced Audio, AAX ve AAX+)
Stereo ses çalma
Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen maksimum ses düzeyi sınırı
Video Oynatma
Desteklenen video biçimleri: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 ve Motion JPEG
Dolby Vision ve HDR10 içeriklerini destekler
Apple TV'ye (2. nesil veya daha yeni bir model) AirPlay Yansıtma, fotoğraf ve video çıkışı6
Video yansıtma ve video çıkışı desteği: Lightning Dijital AV Adaptörü ve Lightning – VGA Adaptörü ile 1080p'ye kadar (adaptörler ayrı satılır)6
SİRİ7
Mesaj göndermek, anımsatıcı ayarlamak ve çok daha fazlası için sesinizi kullanın Kilit Ekranı'nızda ve Mesajlar, Mail, QuickType gibi pek çok uygulamada akıllı öneriler alın “Hey Siri” özelliğiyle, aygıtınızı ellerinizi kullanmadan sadece sesinizle etkinleştirin. Favori uygulamalarınızda kestirmeleri çalıştırmak için sesinizi kullanın.
GÜÇ VE PİL
iPhone 8 ile yaklaşık aynı pil ömrü
Video oynatma: 13 saate kadar
Online video izleme: 8 saate kadar
Ses çalma: 40 saate kadar
Hızlı şarj özelliği: 18 W veya daha güçlü adaptör ile yaklaşık 30 dakikada %50'ye kadar şarj9 (adaptör ayrı satılır)
Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil
Kablosuz şarj (Qi şarj aygıtlarıyla çalışır10)
USB üzerinden bilgisayara veya güç adaptörüne bağlayarak şarj etme
Sensörler
Touch ID parmak izi sensörü
Barometre
Üç eksenli jiroskop
İvmeölçer
Yakınlık sensörü
Ortam ışığı sensörü
İŞLETİM SİSTEMİ
iOS 13, Dünyanın en kişisel ve güvenli mobil işletim sistemi iOS, her günü en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olacak güçlü özelliklerle donatıldı.
ÇİP KONUSUNDA BÜYÜKLERİNE ÇEKMİŞ
iPhone 11 Pro’nun beyni, iPhone SE’de de vücut buldu. A13 Bionic bir akıllı telefonda şimdiye kadar kullanılan tartışmasız en hızlı çip. Uygulamaları başlatırken, en yeni oyunları oynarken, artırılmış gerçeklikle çalışmanın ve oyun oynamanın yeni yollarını keşfederken kısacası her şeyde akıcı bir his sağlıyor.
A13 Bionic çipin gücünü arkasına alarak Portre moduna olanak veren gelişmiş kamera sistemi, arka planı profesyonelce flulaştırarak süjenizi ön plana çıkarmanıza olanak veriyor. Üstelik bu özellik selfie çekerken de kullanılabiliyor.
PORTRE MODU
A13 Bionic çipin gücünü arkasına alarak Portre moduna olanak veren gelişmiş kamera sistemi, arka planı profesyonelce flulaştırarak süjenizi ön plana çıkarmanıza olanak veriyor. Üstelik bu özellik selfie çekerken de kullanılabiliyor.
Derinlik Denetimi. Arka planın fluluk düzeyini fotoğrafı çekmeden önce veya çektikten sonra ayar çubuğundan dilediğiniz gibi kolayca değiştirebiliyorsunuz.
Portre Işığı. Stüdyo kalitesinde altı efekt arasından seçim yapın, ardından süjenizi mümkün olan en iyi ışıkta göstermek için ışığın yoğunluğunu ayarlayın.
FOTOĞRAFLAR
Yeni nesil Akıllı HDR, kadrajdaki bir yüzü algılayarak daha doğal görünen konturlar ve cilt tonları için ışığı akıllı bir şekilde yeniden ayarlıyor. Aynı zamanda arka plandaki ışık ve gölge detaylarına da ince ayar yapıyor. Bu sayede fotoğrafınız
her yönüyle muhteşem görünüyor.
ÇOK YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ VİDEO
4K videolar, 1080p HD videolara göre dört kat daha fazla ayrıntı sunuyor. Genişletilmiş dinamik aralık ise ışıklı ve gölgeli alanlardaki detayları artırıyor.
QuickTake. Fotoğraf çekerken kararınızı değiştirip video kaydetmeye başlamak isterseniz deklanşörü basılı tutmanız yeterli.
Touch ID
Touch ID güvenli bir şekilde iPhone'unuzun kilidini açmanızı ve sevdiğiniz uygulamalara hızla giriş yapmanızı sağlıyor.
YERLEŞİK GİZLİLİK
Yaptığımız her şey, bilgileriniz üzerinde çok daha fazla kontrole sahip olmanızı sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Gönderdiğiniz tüm iMessage'lar şifreleniyor. Parmak izi verileri aygıtınızda saklanıyor ve hiçbir zaman Apple sunucularına veya iCloud'a gönderilmiyor. Fotoğraflar aygıtınızda düzenleniyor, yani onları biz bile göremiyoruz. Ve bu liste böyle uzayıp gidiyor.
Sıçramalara, dökülmelere, püskürmelere ve çiselemelere dayanıklı.
iPhone SE, 30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlikte suya dayanıklı tasarıma sahip.1 Yani öyle biraz çay, kahve veya gazlı içecekten korkacak değil. Toz mu? O da toz olsun.
SÜRÜKLEYİCİ PİL ÖMRÜ
Keyfiniz hiç bölünmesin diye, iPhone SE tek şarjla 13 saate kadar video izlemenize imkan veriyor.2 Şarj etmeniz gerektiğinde ise kablosuz şarj aygıtına koymanız yetiyor. Dilerseniz, 18 W hızlı şarj adaptörüne bağlayarak şarj seviyesini 30 dakika içinde sıfırdan yüzde 50'ye de çıkarabiliyorsunuz.
iOS 13 için tasarlandı. Ve daha ötesi için.
iPhone SE en yeni özellikleri ve hatta henüz icat bile edilmemiş olanları çalıştırabilecek şekilde tasarlandı. Bu sayede Koyu Mod'u, Siri Kestirmeleri'ni ve yepyeni Fotoğraflar uygulamasını hemen şimdi kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca, gelecekte yapılacak özellik ve güvenlik güncellemelerinden de yararlanabilirsiniz.
TRUE TONE
Beyaz dengesini dinamik bir şekilde ayarlayarak ekrandaki görüntülerin daha doğal görünmesini ve gözlerinizin daha az yorulmasını sağlıyor.
HAPTIC TOUCH
Kestirmelerde bir simgeyi basılı tuttuğunuzda küçük bir titreşim gerçek bir düğmeye basıyormuşsunuz hissi veriyor.
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
En yeni AR uygulamaları, gerçek dünyadaki nesneleri ölçmenize, takımyıldızları gösteren gökyüzü haritalarına bakmanıza ve çok daha fazlasına olanak veriyor.
STEREO SES KAYDI
iPhone SE sesin de görüntü kadar etkileyici olması için videoları stereo olarak kaydedebiliyor.
DAHA HIZLI Wİ-Fİ VE HÜCRESEL VERİ
Wi-Fi 6 ve 4G LTE Advanced sayesinde ister Wi-Fi ister hücresel veri ağlarında çok daha yüksek indirme hızlarına ulaşabiliyorsunuz.
SES PAYLAŞIMI
İki çift AirPods'u veya iki Beats kulaklığı tek bir iPhone ile eşleştirerek arkadaşınızla birlikte aynı çalma listesinin keyfini çıkarabiliyorsunuz.
ÇİFT SİM
Çift SIM ve eSIM özellikleri sayesinde aynı iPhone'da hem kurumsal numaraya hem de kişisel numaraya sahip olabiliyorsunuz.
iPHONE SE TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Apple, iPhone SE için Türkiye başlangıç satış fiyatını 5,299 TL olarak açıkladı.
64 GB : 5.299,00 TL
128 GB : 5.749,00 TL
256 GB : 6.599,00 TL
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