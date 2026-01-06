Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İptal edilen feribot seferleri: 7 Ocak Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal mi?

        İptal edilen feribot seferleri: 7 Ocak Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal mi?

        Çanakkale'de etkisini artıran olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını bir kez daha gündeme taşıdı. Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarılarının ardından Gökçeada ve Bozcaada'ya gitmeyi planlayan vatandaşlar, 7 Ocak Çarşamba günü feribot seferlerinin yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Özellikle ada hattında yaşanabilecek olası iptaller merak edilirken, gözler seferlere ilişkin resmi duyurulara çevrildi. İşte iptal edilen feribot seferleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 17:28 Güncelleme: 06.01.2026 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kış şartlarının sertleşmesiyle birlikte feribot seferlerine dair belirsizlikler sürüyor. 7 Ocak tarihinde Gökçeada ve Bozcaada seferlerinde iptal olup olmadığı, yolculuk planı yapan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji’nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından, feribotların çalışıp çalışmadığı ve sefer saatlerinde değişiklik yaşanıp yaşanmadığı merak konusu olurken, güncel sefer durumu yakından takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

        2

        FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?

        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle 7 Ocak tarihinde yapılamayacak. Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

        3

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu. Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Yine boşanamadı
        Yine boşanamadı
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!