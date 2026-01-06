İptal edilen feribot seferleri: 7 Ocak Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal mi?
Çanakkale'de etkisini artıran olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını bir kez daha gündeme taşıdı. Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarılarının ardından Gökçeada ve Bozcaada'ya gitmeyi planlayan vatandaşlar, 7 Ocak Çarşamba günü feribot seferlerinin yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Özellikle ada hattında yaşanabilecek olası iptaller merak edilirken, gözler seferlere ilişkin resmi duyurulara çevrildi. İşte iptal edilen feribot seferleri...
FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle 7 Ocak tarihinde yapılamayacak. Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu. Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.