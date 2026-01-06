İptal edilen feribot seferleri: 7 Ocak Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal mi?

Kış şartlarının sertleşmesiyle birlikte feribot seferlerine dair belirsizlikler sürüyor. 7 Ocak tarihinde Gökçeada ve Bozcaada seferlerinde iptal olup olmadığı, yolculuk planı yapan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji’nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından, feribotların çalışıp çalışmadığı ve sefer saatlerinde değişiklik yaşanıp yaşanmadığı merak konusu olurken, güncel sefer durumu yakından takip ediliyor. Detaylar haberimizde...