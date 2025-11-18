Irak Başbakanı Sudani'den bir dönem daha Başbakan olacağı mesajı

Sudani, Duhok kentinde katıldığı bir panelde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede 11 Kasım'da yapılan genel seçimleri hatırlatan Sudani, "Her parlamento seçiminde sonuçlar hükümetin kurulmasında belirleyici ve nihai etken olmamıştır." dedi.

Lideri olduğu seçim birincisi "İmar ve Kalkınma Koalisyonu"nun, Meclisin en büyük bloku Koordinasyon Çerçevesi'nin (Şii) bir parçası olduğunu belirten Sudani, tüm siyasi güçlerin hükümetin kurulması için anayasal takvimlere bağlı kalma konusunda hassas davrandığını aktardı.

Sudani, ikinci dönem başbakanlık tartışmalarına ilişkin ise "Bu kişisel bir hırs değil görevi tamamlamak için sorumluluk üstlenmektir. Sahip olduğumuz proje ve vizyon, önümüzdeki aşamaya yöneliktir." diye konuştu.

REKLAM

Bağdat ile Erbil hükümetleri arasında siyasi bir sorunun olmadığını savunan Sudani, Bağdat ile Erbil arasında askıda bulunan birçok sorunu aşmak için petrol ihracatının yeniden başlaması gibi önemli bir mesafe katettiklerini dile getirdi.

Sudani, yeni hükümetin kurulmasında dış müdahale ihtimaline dair ise "Hiçbir ülkenin nüfuz sahası olmayacağız ve ülkelerle olan ilişkilerimize saygı duyuyoruz. Dış baskılar olduğu yönünde medyada dolaşan iddialar asılsızdır ve böyle bir şey olmayacaktır." ifadelerini kullandı.