Irak'ın Divaniye kentinde valinin istifası talebiyle gösteriler düzenlendi

AA

Zikar'da bir süredir devam eden eylemler, Dinaviye'ye de sıçradı. Valilik binasında toplanan eylemciler, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve kötü yönetimi nedeniyle valinin istifasını talep etti.

Gösterilerde güvenlik güçleriyle herhangi bir arbede yaşanmadı.

Irak'ın Zikar vilayetinde kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle Vali Nazım Waili istifası talebiyle gösteriler başlamıştı.

Ölü ve yararlıların olduğu gösteriler sonucu protestocuların hedefindeki isim olan Vali Nazım Waili, 26 Şubat'ta istifa etmiş, Başbakan Mustafa el-Kazımi yeni vali atamıştı.

Göstericiler, Kazımi'nin Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Abdulgani el-Esedi'yi atamasına karşı çıkarak eylemlerini sürdürmüş, çevre illerde de benzer taleplerle protestolar yaşanmıştı.

Irak'ta Ekim 2019’da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan gösteriler kısa sürede ülkenin güney kentlerine yayılmıştı. Ülkedeki gösteriler gerilerken, Zikar zaman zaman protestolara sahne oluyor.