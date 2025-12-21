Habertürk
        Irak, İsrail'in olası saldırılarına dair uyarılar aldığı iddialarını yalanladı | Dış Haberler

        Irak, İsrail'in olası saldırılarına dair uyarılar aldığı iddialarını yalanladı

        Irak, yakın zamanda İsrail'in askeri saldırılarına maruz kalabileceğine dair uyarı mesajları aldığı yönündeki iddiaları resmen yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 13:59 Güncelleme: 21.12.2025 - 13:59
        Basında yer alan bazı haberlerde, Irak hükümetinin son iki hafta içinde bir Arap ülkesi ile bir Batılı istihbarat servisinden "İsrail'in yakın zamanda ülkeye geniş çaplı askeri saldırılarına dair" ciddi bilgiler içeren bazı mesajlar aldığı iddia edilmişti.

        Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı, söz konusu iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

        Açıklamada, iddiaların "tamamen asılsız" olduğu vurgulanarak, Irak hükümetinin bu nitelikte herhangi bir mesaj almadığı ifade edildi.

        Ayrıca medya kuruluşlarına Irak'ın ulusal güvenliğini ilgilendiren bu tür konularda azami dikkat ve sorumlulukla hareket etme çağrısı yapıldı.

        Şarku'l Avsat gazetesinin iddiası

        Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Irak hükümetinin son iki hafta içinde bir Arap ülkesi ile bir Batılı istihbarat servisinden "alışılmadık nitelikte iki uyarı mesajı" aldığı ileri sürülmüştü. Söz konusu uyarıların, Irak'a İsrail tarafından geniş çaplı askeri saldırıların yaklaştığına dair ciddi bilgiler içerdiği iddia edilmişti.

        Muhtemel saldırıların, Şii milis gruplar ve Haşdi Şabi ile bağlantılı devlet kurumlarını, mali ve askeri nüfuza sahip şahısları, insansız hava araçları ve füze depoları ile eğitim kamplarını kapsayabileceği öne sürülmüştü.

