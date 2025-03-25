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        Haberler Spor Futbol İran: 2 - Özbekistan: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        İran: 2 - Özbekistan: 2 | MAÇ SONUCU

        Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu 8. hafta maçında konuk ettiği Özbekistan'la 2-2 berabere kalan İran, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 21:54 Güncelleme: 25.03.2025 - 21:54
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        İran, Dünya Kupası biletini aldı!
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        Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu 8. hafta maçında İran, Azadi Stadı'nda ağırladığı Özbekistan ile 2-2 berabere kaldı.

        Ev sahibi İran'ın gollerini Mehdi Taremi, konuk takımın gollerini ise Khojimat Erkinov ve Abbosbek Fayzullaev attı.

        Bu sonuçla puanını 20 yapan İran, bitime 2 hafta kala grubunu ilk 2'de bitirmeyi garantileyerek Dünya Kupası bileti aldı.

        İran, üst üste 4 olmak üzere 7. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

        ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

        Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

        İran'ın yanı sıra Japonya ve Yeni Zelanda, şu ana kadar turnuvada yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

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