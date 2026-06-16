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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası İran: 2 - Yeni Zelanda: 2 | MAÇ SONUCU (2026 Dünya Kupası)

        İran: 2 - Yeni Zelanda: 2 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İran ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 09:28 Güncelleme:
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        4 gollü maçta kazanan yok!

        2026 Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

        Yeni Zelanda'nın gollerini 7. ve 54. dakikalarda Elijah Just kaydetti. İran'ın golleri ise 32. dakikada Ramin Rezaeian ve Mohammad Mohebi'den geldi.

        Bu sonucun ardından iki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı.

        G Grubu güncel puan durumu:

        Yeni Zelanda - 1 maç - 1 puan

        İran - 1 maç - 1 puan

        Belçika - 1 maç - 1 puan

        Mısır - 1 maç - 1 puan

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