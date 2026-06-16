İran: 2 - Yeni Zelanda: 2 | MAÇ SONUCU
2026 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İran ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Giriş: 16 Haziran 2026 - 09:28 Güncelleme:
2026 Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Yeni Zelanda'nın gollerini 7. ve 54. dakikalarda Elijah Just kaydetti. İran'ın golleri ise 32. dakikada Ramin Rezaeian ve Mohammad Mohebi'den geldi.
Bu sonucun ardından iki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı.
G Grubu güncel puan durumu:
Yeni Zelanda - 1 maç - 1 puan
İran - 1 maç - 1 puan
Belçika - 1 maç - 1 puan
Mısır - 1 maç - 1 puan
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