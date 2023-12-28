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        Haberler Dünya İran: ABD "Gazze'deki savaşın genişlemesini istemiyoruz, vekil güçler harekete geçmesin" mesajı gönderdi

        İran: ABD "Gazze'deki savaşın genişlemesini istemiyoruz, vekil güçler harekete geçmesin" mesajı gönderdi

        İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin Tahran yönetimine, "Gazze'deki savaşın genişlemesini istemedikleri ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin harekete geçmemesi" yönünde mesaj gönderdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 17:58 Güncelleme: 28.12.2023 - 17:58
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        ABD'den Tahran'a 'Gazze' mesajı
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        Fars Haber Ajansı'na göre, Abdullahiyan, Kum kentinde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Abdullahiyan "ABD, savaşın başından bu yana bize, 'savaşın genişlemesi peşinde değiliz' ve "bölgedeki vekil gruplarınıza, bize karşı harekete geçmemelerini tavsiye edin' diye mesaj gönderiyor." ifadelerini kullandı.

        Tahran yönetiminin, ABD'ye, "savaşı genişletme peşinde olmadığını defalarca iletildiğini" dile getiren Abdullahiyan, şunları kaydetti:

        "Kendilerinin yalan söylediklerini belirttik. 'Eğer siz savaşın genişlemesi peşinde değilseniz, neden üsleriniz gece-gündüz bu kadar mühimmatı Gazze gibi sınırlı bir bölge için kullanıma koysun.' dedik."

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