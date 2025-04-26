İran: ABD ile ihtilaflar mevcut

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile görüşmelerde önemli konularda ve detaylarda ABD ile hala ihtilaflar olduğunu ancak müzakerelerde daha fazla ilerleme sağlanabileceğini umduklarını söyledi.

ABD ile Umman'da yapılan görüşmelerden sonra İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, görüşmelerin üçüncü turunun da dolaylı olarak Umman'ın aracılığında gerçekleştirildiğini ve Amerikan tarafıyla yazılı mesaj alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Görüşmelerin hızlı ilerlemesinden memnun olduklarını ve artık daha ciddi konuların ele alındığını aktaran Erakçi, "Genel konularda ve ayrıntılarda hala ihtilaflar var. Bazı ihtilaflar ciddi, bazıları ise daha az ciddi." dedi.

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Erakçi, buna rağmen görüşmelerde ilerleme sağlanacağına dair umutlu olduklarını ancak son derece temkinli olmaya devam ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Her iki taraf da ilerleme konusunda iradesini gösterdi ancak bazen sadece irade yeterli olmuyor ve belki de hiçbir sonuç elde edilemiyor. Bazı ciddi görüş ayrılıkları var fakat yine de hızlı bir şekilde ilerlemeyi umuyoruz."