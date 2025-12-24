Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran: ABD'nin yaklaşımı dayatmadır | Dış Haberler

        İran: ABD'nin yaklaşımı dayatmadır

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin diplomatik yaklaşımını eleştirerek "'Anlamlı bir müzakereye hazırız, ancak uluslararası alanda tanınan haklarınızı unutun' yaklaşımı, anlamlı olması şöyle dursun bir müzakere bile değildir. Bu bir dayatmadır." diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 18:06 Güncelleme: 24.12.2025 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran: ABD'nin yaklaşımı dayatmadır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD yönetiminin diplomatik yaklaşımını eleştirerek, Washington'ın müzakere anlayışını ‘dayatma’ olarak nitelendirdi.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin yeni bir diplomasi tanımı ortaya koyduğunu belirterek, “'Anlamlı bir müzakereye hazırız, ancak uluslararası alanda tanınan haklarınızı unutun' yaklaşımı, anlamlı olması şöyle dursun bir müzakere bile değildir. Bu bir dayatmadır” ifadelerini kullandı.

        ABD'nin geçmişte diplomasiyi baltalayarak İran halkını hedef aldığını hatırlatan Arakçi, “Dünya, ABD halkımıza ateş açmayı tercih edip diplomasiyi baltaladığında bizim nasıl müzakere ettiğimize şahit oldu. Biz her zaman yaptığımızı yaptık: Direndik, bize saldıranlara karşı durduk ve pişman olmalarını sağladık” değerlendirmesinde bulundu.

        Arakçi, diplomasi eli uzatmanın, bombardıman uçakları gönderip ardından bunların başarısızlığıyla bir başarıymış gibi övünmek anlamına gelmediğini vurgulayarak, “Dünyayı kandırmaya çalışmak yerine gerçek ve dürüst diplomasiyi deneyin” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Başakşehir'de ödedikleri borcu banka çıkışında silah zoruyla geri aldılar

        BAŞAKŞEHİR'de 2 şüpheli, bankadan yüklü miktarda para çeken kişinin çantasını almak istedi. Yakalanan şüphelilerin çalmaya çalıştıkları parayı kısa süre önce bankadan çekip gasbettikleri ada

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Geri manevra can aldı
        Geri manevra can aldı
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama